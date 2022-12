Importante vittoria per la sciabolatrice padovana Carlotta Fusetti in Coppa del Mondo Under 20

Carlotta Fusetti, sciabolatrice classe 2004 del Petrarca Scherma, ha vinto la prova di Coppa del Mondo Under 20 ospitata a Sosnowiec, in Polonia.

Carlotta Fusetti

L'allieva di Alberto Pellegrini ha dominato la gara concretizzando la sua vittoria fin dai primi assalti del mattino. La sciabolatrice padovana, dopo un girone da 5 vittorie e una sola sconfitta, nel tabellone dei 64 dell'eliminazione diretta ha superato 15-3 l’americana Jadeyn Williams, per poi avere la meglio anche sulla tedesca Christine Weber 15-10 e sulla statunitense Chelsea Delsoin 15-8. A seguire Fusetti è riuscita a vincere i due derby contro Maria Clementina Polli (15-4) e, in semifinale, contro Michela Landi (15-14). Proprio quest’ultima stoccata ha permesso all’azzurra di approdare in finale: qui Fusetti ha battuto 15-12 l’americana Magda Skarbonkiewicz, riuscendo così a salire sul gradino più alto del podio. Domenica 4 dicembre Carlotta Fusetti, assieme a Manuela Spica, Mariella Viale e all'altra patavina Lucia Stefanello difenderà i colori azzurri nella prova a squadre.