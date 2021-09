Impresa di Alessandro Ragazzi al torneo internazionale de Il Cairo

Alla sua prima finale internazionale in carriera, Alessandro Ragazzi, in forza al Plebiscito, centra al primo colpo l’obiettivo stagionale e si impone all'Itf de Il Cairo. «L’avevo voluta con tutta la forza di volontà questa finale - commenta Ragazzi - e non me la sono lasciata scappare. E’ davvero difficile giocare qui in Egitto con 40°, dobbiamo andare in campo in qualsiasi orario ci venga abbinato l’incontro. Sono quasi due mesi che mi sto acclimatando giocando e allenandomi qui, due volte al giorno. Un sacrificio ed un risultato che dedico a me stesso e a quanti mi stanno attorno». Nel corso di questo 15.000 ha battuto al primo turno l’argentino Sean Hess per 6/4 7/6; il tedesco Marlon Vankan 6/3 6/4; ai quarti il giovane polacco Marcel Kamrowsky; in semifinale l’altro argentino Valerio Abojan proveniente dalle qualificazioni per 4/6 6/1 6/4 e nell’ultima partita, quella domenicale il giapponese tds numero 4 Ryota Tanuma per 7/6 6/2. Al suo rientro in Italia ha garantito la sua presenza all’Open di Portogruaro dove lo aspettano in molti per festeggiarlo sul campo.

Sempre in chiave padovana, Carolina Gasparini nei campionati italiani a Verona, nel singolo si è arresa in semifinale alla favorita del seeding la romana Greta Petrillo. La tennista del Tc Padova dopo 4 vittorie non è riuscita a fare il colpaccio, nonostante la sua ottima prova dove era avanti nel primo set. Nel doppio è riuscita ad approdare in finale assieme alla forlivese Chiara Bartoli, ma ha trovato di nuovo il duo romano Petrillo-Livioni che sempre al terzo set si sono cucite il tricolore al petto.