Inaugurata Show Care, la prima palestra padovana no profit

Da oggi è il tempo del fare, dal sogno alla realtà. In Via Pinelli 4 a Padova parte finalmente la palestra padovana no profit Show Care, il primo spazio della città interamente dedicato all’allenamento delle persone affette da malattie oncologiche e malattie croniche non trasmissibili per le quali viene consigliato un esercizio fisico regolare.

Il progetto - ideato dai fondatori di Show Health Training Club, Giorgio Leo e Vito Stolfi - era stato annunciato nell’autunno del 2020 in una conferenza stampa a Palazzo Moroni ricevendo, per lo start, un importante sostegno economico da parte dell’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Francesco Toldo che a sua volta aveva fatto promettere al Comune di Padova, tramite l’Assessore allo Sport Diego Bonavina, un impegno a collaborare per il buon fine dell’iniziativa.

Nonostante molte difficoltà logistico-organizzative, alle promesse sono seguiti i fatti e dopo una serie di raccolte fondi realizzate in questo triennio da Show Club e un’enorme mole di lavori, ora è possibile inaugurare la sede della palestra nel pieno della primavera padovana: «Siamo orgogliosi e soddisfatti di aprire ufficialmente al pubblico Show Care. Dopo qualche aggiustamento in fase di allestimento che ci ha richiesto più tempo del previsto, finalmente possiamo passare all’azione. Sarà uno spazio a misura di persona, accogliente, efficiente, intimo, ideale per chi vuole svolgere esercizio fisico in maniera monitorata, attenta e seguita da professionisti del mondo del medical fitness” hanno spiegato Giorgio Leo e Vito Stolfi.

La struttura

Situato al primo piano della palazzina, la palestra si estenderà su 200 metri-quadrati e avrà 2 grandi stanze attrezzate con 12 macchine marchiate Life Fitness: 2 bike vertical 2 tapis roulant 2 panche multifunzione, una lower back, una leg extension, una squat machine, un row, un shoulder press, un chest press e software all’avanguardia Show Cloud per monitorare dal vivo i dati di ogni persona allenata: frequenza cardiaca, ritmo allenante, durata della sessione e molto altro.

Oltre alla sala macchine, ci sarà anche uno spazio dedicato al corpo libero, oltre ai servizi e alle camere spogliatoio a disposizione degli ospiti. Show Care potrà accogliere contestualmente 6/8 persone che saranno suddivise in mini-gruppi, scrupolosamente seguiti, esercizio dopo esercizio, dai personal trainer professionisti messi a disposizione da Show Club.

Inizialmente il centro sarà aperto una-due volte a settimana, con l’auspicio dei fondatori di estendere le giornate e gli orari di apertura al più presto: «Dopo l’annuncio dell’apertura, lo scorso luglio, abbiamo ricevuto moltissime richieste. Per questo motivo abbiamo costruito un’apposita lista d’attesa, con tante persone pronte a partire”, ha precisato Vito Stolfi.

Gli obiettivi

L’obiettivo di Show Care, fin dalla sua fondazione, è uno solo: dotare la città di Padova di una struttura innovativa in grado di aiutare le persone in follow up oncologico (che hanno ad esempio terminato una terapia radio o chemio) a riprendersi fisicamente tramite un’attività sportiva personalizzata, regolare e assolutamente calibrata al proprio status. Lo stesso vale per tutte quelle persone che hanno una malattia cronica non trasmissibile – dal diabete alle cardiopatie ad esempio - nella cui cura l’esercizio fisico è stato dimostrato scientificamente può fare la differenza. Un’attività che va ad incidere anche sull’aspetto psicologico e che studi e ricerche dimostrano essere un ottimo partner-allenato nella lotta alle recidive.

A conferma del sostegno dato al progetto, all’inaugurazione erano presenti, Francesco Toldo (in video conferenza), l’assessore Diego Bonavina, il Consigliere Comunale Carlo Pasqualetto e il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio.

Presenti all'inaugurazione anche il Dott.Fabio Schiavon, Commissario Capo, e il vice presidente dell'AIL - Padova, Mirco Faggion. Con una lunga ed accorata lettera il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha voluto esprimere il suo personale plauso al progetto, augurando a tutta la squadra Show Care un buon inizio dei lavori.

Il campione

Grande l’entusiasmo da parte proprio dell’ex portiere della Nazionale Italiana Francesco Toldo, il primo a credere in questo progetto: «Promettere, fare e mantenere. Nella mia carriera e nella mia vita ho sempre cercato di far combaciare con la realtà i sogni e le belle parole. Quest’inaugurazione è frutto di conoscenza, visione, professionalità, amore per la città di Padova e legame con il suo territorio. Molto più di semplice altruismo, quanto vero e proprio desiderio di condivisione di conoscenze per chi ha più bisogno. Speriamo che anche il resto del Paese prenda esempio da questo progetto, perché è questa l’essenza del fare impresa per il sociale».

Il Comune

Soddisfazione ed apprezzamento anche da parte dell’Amministrazione cittadina che ha messo a disposizione del progetto l’immobile in cui si svolgerà il servizio: «Nell’anno in cui Padova è città europea dello Sport, quest’apertura ci rende particolarmente orgogliosi e felici. Ringrazio moltissimo gli ideatori di Show Care per quanto è avvenuto ogg», ha commentato l'Assessore allo sport, Diego Bonavina. «E poi uno speciale ringraziamento anche a Francesco Toldo, che ha supportato fin da subito quest’iniziativa con convinzione e passione. Donare alla città di Padova uno spazio accessibile a chi ha bisogno, in modo completamente gratuito, credo sia qualcosa di cui essere fieri. A noi Istituzioni spetta il compito di continuare a sostenere e promuovere lo sport come strumento di salute e integrazione sociale. L’esercizio fisico è di tutti e per tutti, ancora di più per chi è più fragile ed ha bisogno di farlo in totale sicurezza».

«Uno spazio unico, che aiuterà tantissime persone. Un esempio di quello che significa collaborare, in maniera efficiente tra pubblico e privato, per un bene fondamentale e superiore come la salute delle persone. Le relazioni, ancora una volta, hanno fatto la differenza. Come ho già detto in passato, questa iniziativa rappresenta un altro nodo di quella rete che ha permesso alla città di diventare capitale del Volontariato qualche anno fa e oggi Capitale Europea dello Sport. Grazie al Sindaco Giordani, all’Assessore Bonavina e a tutti i padovani che si sono spesi perché questo giorno divenisse realtà», ha commentato Carlo Pasqualetto, Consigliere Comunale con delega all’innovazione.

Il mondo dello sport veneto

«Tecnica e azione. Da tecnico dello sport, da rappresentante massimo del CONI Veneto e da persona che ha dedicato la vita al lavoro sul campo, vedere progetti sportivi che crescono e si realizzano con pazienza, attenzione e cura del dettaglio, fa capire quante potenzialità ha lo sport nella vita delle persone», sottolinea il presidente del CONI Veneto Dino Ponchio. «Sono sempre le azioni, i gesti – tecnici o meno – a fare la differenza nelle persone. Per chi farà sport ed esercizio fisico all’interno di Show Care, sono convinto sia l’inizio di un nuovo modo di intendere l’attività fisica: ‘competere’ con sé stessi oltre il risultato, ma per migliorare, giorno dopo giorno, fisicamente, umanamente e sportivamente».

Un progetto che vuole fare scuola

La partenza della palestra a Padova conferma la sensibilità al tema e il grande impegno verso la comunità che da sempre distingue la loro azienda, Giorgio Leo e Vito Stolfi a fine 2020 hanno dato vita ad un’Associazione no profit, denominata appunto Show Care tramite la quale intendono promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole e monitorata dell’esercizio fisico strettamente legata al concetto di salute della persona.

«Mentre la prevenzione è un argomento caldo, l’attività fisica e la sua connessione con la salute viene spesso ignorata, quando non trascurata dai mezzi di informazione”, spiega Giorgio Leo. «Privilegiare l'esercizio fisico regolare e controllato è il primo passo verso la cura di sé e l'amor proprio. L'apertura del centro di Padova, se da un lato punta ad assistere chi è già alle prese con patologie complicate, dall'altro intende introdurre sul territorio iniziative no profit per favorire la sensibilizzazione e la sensibilità verso il tema, che incide in modo significativo sugli aspetti economici e sociali dell'intero paese. Il nostro obiettivo principale è quello di confrontarci con le giovani generazioni, perché hanno il potenziale per rivoluzionare l'intera comunità adottando uno stile di vita più attivo e sano, diventandone i fautori».

Ancora Show4Health, Lo Spettacolo della Salute

Esercizio fisico, fonte e strumento per vivere in salute. Sedentarietà, cattiva abitudine e rischio per l’intera collettività. Saranno ancora questi i temi che si affronteranno nel corso della seconda edizione di “Show4Health - Lo Spettacolo della Salute”, sabato 29 settembre nell’Auditorium dell’H Farm Campus a Roncade in provincia di Treviso a partire dalle ore 10.00.

Dopo il successo dello scorso anno, con tanti speaker che si sono susseguiti sul palco come l’ideatore di Eataly Oscar Farinetti, l’ex calciatore Francesco Toldo, il Professore ordinario di Filosofia della Scienza Matteo Motterlini, il fondatore di H-Farm Riccardo Donadon, la giornalista del Corriere della Sera Eliana Liotta, il Prorettore con delega allo Sport dell’Università di Padova Antonio Paoli e l’autore di “Fuga dalla Bilancia” il dott. e psicologo Emanuel Mian, ecco la seconda edizione della kermesse che mette al centro l’educazione all’esercizio fisico per vecchie e nuove generazioni.

Ad organizzare e promuovere l’evento proprio l'associazione no profit Show Care impegnata a promuovere e sensibilizzare la comunità sulla pratica più consapevole dell’attività fisica e le connessioni con il tema della salute.

Per donazioni all’Associazione Show Care IBAN: IT73U0859062440000900031376