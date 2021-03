Ciclismo, Zoccarato debutto in Italia tra i Pro: «Alle Strade Bianche voglio attaccare»

Conclusa la trafila delle giovanili, Samuele Zoccarato, padovano classe 1998, debutterà sabato tra le crete senesi alle Strade Bianche, nel primo confronto diretto con tutti i team World-Tour, il gota del ciclismo mondiale. Il neo-professionista di Arsego, arrivato alla Corte dei Reverberi del team Bardiani Csf Faizané dopo l’esperienza internazionale tra gli Under 23 alla Iam, l’anno scorso ha corso per il team Colpack Ballan, ben figurando al Giro D’Italia dei baby talenti (sul Mortirolo ha attaccato da solo insieme a un certo Tom Pidcock…)

Samuele, ci racconta come si è innamorato della bicicletta?

«Sono nato a Camposampiero, cresciuto a San Giorgio, da piccolissimo, vedendo i miei fratelli che correvano in bici, volevo emularli. Gareggiare non è mai stato un pensiero, lo facevo per divertirmi. Quando ho finito la scuola ho scelto di impegnarmi al 100%. Forse rispetto ad altri ragazzi avevo sempre più grinta, voglia di fare fatica e di andare alle corse. Avevo un atteggiamento propositivo, fondamentale per puntare in alto».

Nel 2020 nonostante l’anno stravolto dal Covid, è riuscito a ben figurare…

«E’ stata una stagione difficile non solo per la pandemia con l’attività bloccata fino ad agosto ma anche perché ho subito due infortuni importanti alla clavicola, perdendo diversi mesi di allenamento. La mancanza di gare poi ha fatto il resto dato che c’erano poche opportunità per fare risultato».

La svolta qual è stata?

«Corro il Giro dell’Emilia, arrivo davanti sul San Luca e ben figuro. Sto tornando verso casa e arriva la chiamata di Reverberi. Non credevo alle mie orecchie. Il giorno dopo ero già a firmare. Mai avrei pensato di passare professionista già nel 2021».

Da sabato per lei si fa sul serio, cosa si aspetta dalle Strade Bianche a Siena?

«Con la squadra la scorsa settimana eravamo in ritiro alla tenuta il Cicalino di Massa Marittima. Abbiamo visto il percorso, facendo un giro per le crete. Vorrei fare bene, provare subito a farmi vedere, tentare di andare in fuga e arrivare più avanti possibile. Poi bisogna anche essere realisti, spero di finire la corsa dato quanto è dura e magari farlo nel gruppo dei migliori».

Correrà di fianco ai più forti atleti del mondo, emozionato?

«Fino all’altro giorno li guadavo in televisione e andavo in giro con un foglio per farmi firmare gli autografi, adesso mi misurerò con loro. Un sogno, voglio godermelo».

Chi vede come favorito?

«Forse è scontato ma Van Aert (vincitore nel 2020 dell’edizione di agosto, ndr) e Van Der Pool, grazie anche alle capacità dimostrate nel ciclo-cross. Poi tutto può accadere»

Ha un calendario della stagione?

«Purtroppo no, dato che con la pandemia le cose cambiano ogni giorno. Ovvio che sogno di partecipare al Giro d’Italia, visto che c’è anche una frazione che parte da Cittadella. Vedremo. Sarebbe l’apice per me».

A proposito, ha già capito che corridore è?

«Ancora è presto, potrò «inquadrarmi» anno dopo anno. Credo di essere un passista. Scalatore? gli specialisti in salita se vogliono mi staccano. Mi vedo come un buon gregario per una squadra World-Tour ma sono anche un attaccante e se ci sono le condizioni mi piace partire».

Con i suoi colleghi come si trova?

«Mi alleno spesso con Marco Marcato (Uae), un professionista e quasi un fratello. Mi dà un sacco di consigli, anche lui è padovano. E’ un privilegio da sfruttare. Coi miei compagni della Bardiani benissimo, il resto lo vedremo con calma nei prossimi mesi».