Jacobs, un trionfo anche padovano

L'entusiasmo e la gioa della sorprendente impresa di Jacobs coinvolge anche Padova. L'atleta delle Fiamme Oro ha firmato una impresa senza precedenti aggiundicandosi la più prestigiosa medaglia olimpica nei 100m.

«Giornata incredibile per lo sport padovano e italiano - esulta Giordani - Un’emozione indescrivibile per l’impresa di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, entrambi Fiamme Oro Padova che oggi portano a casa 2 medaglie d’oro storiche per il nostro paese. Siamo orgogliosi di voi come di tutti gli atleti e tutte le atlete del nostro paese che ci stanno rappresentando alle olimpiadi Tokyo 2020.Vi dobbiamo tantissimi grazie!». Quella di Jacobs è una impresa con pochi precedenti, è il primo europeo dopo Linford Christie, Barcellona 1992, ad aggiudicarsi la gara più prestigiosa dei giochi

Il trionfo Jacobs è anche merito del tecnico Sergio Baldo: «È un trionfo fantastico - esulta felice il direttore tecnico delle Fiamme Oro Padova - è come un sogno. Gimbo ha fatto una gara spaziale, Marcell è stato semplicemente stratosferico. Avevo detto che aveva in canna 9’’90, ma chi mi conosce sa che sono sempre con i piedi per terra. Ha fatto una gara incredibile, è stato stratosferico, lo ripeto ancora. Oggi esulto due volte, oggi è la domenica perfetta per le Fiamme Oro Padova».