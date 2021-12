Ancora un successo per Judo Ryu Dojo ai campionati CSEN di Follonica 2021

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Gli atleti Ryu Dojo Padova insieme con G.S. Duomo Rovigo ritornano, dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia, ai campionati nazionali JUDO CSEN 2021, svoltisi a Follonica sotto la coordinazione del responsabile nazionale Mº. Franco Penna.

Con tanto coraggio e umiltà, nonostante una squadra dimezzata, il risultato è un 13esimo posto su 87 società partecipanti grazie al primo posto di Carletti Giacomo e ai terzi posti di Ruzza Tommaso, Franceschini Gianmarco e Irina Mindru. Da annotare un ottimo piazzamento per Riccardo Mason al quarto posto e un riconoscimento a tutti gli altri atleti che hanno voluto cimentarsi in una così impegnativa competizione, nonostante l'enorme difficoltà affrontata negli allenamenti derivata dal rispetto delle regole dovute all'emergenza Covid. Le due formazioni, strette da una pluriennale collaborazione, si confermano prima squadra di Judo in Veneto nelle competizioni CSEN di alto livello. Un ringraziamento speciale va ai nostri maestri Chiozza Renato e Arillotta Giuseppe che, grazie al loro amore verso lo sport ed il judo, sono riusciti a svolgere un ottimo lavoro in così pochi mesi”.