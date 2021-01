Pallavolo Padova: sconfitta 3-1 all'Allianza Arena contro Milano dopo aver vinto il 1° set

Vince in rimonta l’Allianz Milano, con Padova in grado di aggiudicarsi il primo set ai vantaggi. La lunga panchina dei lombardi ha permesso a coach Piazza di trovare sempre le migliori soluzioni a seconda delle esigenze, mentre in casa Kioene s’è dovuto rinunciare all’alzatore Shoji, accomodatosi in panchina dopo i primi punti del terzo set a causa di un colpo rimediato alla mano destra, dopo aver impattato col seggiolone arbitrale per salvare una palla. Con gli ex Maar e Ishikawa sempre pungenti, alla fine Milano ha chiuso il match per 3-1. I bianconeri ora dovranno prepararsi per la sfida esterna di mercoledì in Del Monte Coppa Italia con Civitanova. E domenica sarà ancora trasferta, questa volta a Ravenna.

La partita

Nel primo set la squadra di casa si presenta bene a muro, con Sbertoli che consente ai suoi di andare sull’8-6. Immediata la reazione dei bianconeri, con l’ace di Wlodarczyk a permettere alla Kioene di andare per la prima volta avanti. Sul servizio vincente di Vitelli, arriva il time out per l’Allianz (11-13). Il controsorpasso avviene sul 18-17, grazie alle buone difese di Maar e al muro vincente di Urnaut che costringe coach Cuttini a chiedere pausa. Il servizio sulla rete di Patry regala il primo set ball alla Kioene ma è ancora Maar a mandare il parziale ai vantaggi. La battuta sulla rete di Sbertoli e l’attacco out di Milano mandano le squadre al cambio campo sul 26-28.v

Nel secondo set Milano scivola dal 5-3 al 5-6 (muro di Bottolo), con Ishikawa a fare il suo ingresso in campo al posto di Urnaut: è proprio con l’8-6 del giapponese che coach Cuttini chiama i suoi in panca. La Kioene è troppo imprecisa in attacco e il divario aumenta: 11-7. Con Bottolo al servizio, i veneti trovano la parità e il sorpasso lo firma Shoji (16-17). E’ un testa a testa,ma l’ex Maar trova la diagonale del 24-22 ed è il suo ace – complice l’aiuto del nastro – a mettere i conti in parità. Milano allunga subito nel terzo set, con Patry a mettere a segno il doppio ace che vale il provvisorio 8-3. Shoji impatta con la mano destra sul seggiolone arbitrale e lascia il campo, con al suo posto Ferrato. L’Allianz dilaga e Casaro prende il posto di Stern (13-7). Sul 18-10 si rivede in campo anche Canella, al rientro in campo dopo l’operazione alla mano. Nonostante i 3 ace di seguito di Ferrato, l’ultimo colpo termina fuori per il 25-17 che porta Milano in vantaggio nel computo dei parziali.

Momento decisivo

Il quarto set inizia con Ferrato ancora in cabina di regia e Canella al posto di Volpato. Ishikawa e Sbertoli trovano un break positivo, ma Bottolo cerca di tenere i bianconeri attaccati agli avversari (9-7). L’Allianz però vuole approfittarne e lo fa con Patry che allunga 15-9. Da qui i patavini non riescono più a riavvicinarsi e finisce 25-20. La replica televisiva della sfida sarà trasmessa lunedì 25 gennaio alle ore 21.00 su Tv7 News (canale 87 del digitale terrestre). Repliche per tutta la settimana anche su Tv7 Sport (canale 212). Per vedere la programmazione televisiva completa, visitare la sezione “TV e streaming” del sito www.pallavolopadova.com.