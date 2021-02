Volley, Kioene Padova: dopo oltre 2 ore di match Ravenna vince per 3-1

Non riesce il colpo della Kioene in casa della Consar Ravenna: 3-1 il risultato finale a favore dei romagnoli. Dopo un primo set equilibrato, i padroni di casa hanno messo in cassaforte anche il secondo set, questa volta agevolmente. Dal terzo set in poi, l’ingresso di Canella e Milan ha dato nuova linfa ai patavini che per poco non hanno portato il match al quinto set. Con la regia convincente del giovane Ferrato, ha fatto il suo esordio in Superlega anche il neo arrivato Tusch.

La partita

Qualche errore di troppo in attacco dei padroni di casa consente alla Kioene di portarsi avanti sul 3-6, che allunga ulteriormente con l’ace di Ferrato (5-9). La Consar però sfrutta qualche sbavatura in casa patavina per riagguantare il pari con Mengozzi sull’11-11, ma è il doppio ace di Bottolo a riportare avanti Padova (13-15). Il finale è un testa a testa, con Wlodarczyk a chiudere la lunga azione del 23-24. Recine ribalta la situazione trovando il mani-out del 25-24. A chiudere il parziale è l’attacco fuori misura di Bottolo (27-25).cRavenna subito avanti nel secondo parziale col muro di Mengozzi e l’attacco out di Bottolo per il provvisorio 5-2. Sull’8-4 di un Recine in netta crescita, coach Cuttini chiede time out. Gli ingressi di Merlo e Milan non riescono a cambiare inerzia al set, con Padova a ripararsi in time out anche sul 16-10. Sul 20-15, esordio in bianconero per il nuovo arrivo Tusch, che entra in campo insieme a Casaro che rileva Stern. La Consar però ha in mano il gioco e chiude agevolmente 25-17.cCon Milan e Canella in campo per Wlodarczyk e Volpato, la Kioene inizia il terzo set portandosi avanti 2-4. Questa volta è coach Bonitta a chiamare il 6-8 dopo il doppio punti di Vitelli. Padova si affida al buon momento di Milan (11-14) e per la Consar la risalita si fa più difficile. Stern aumenta le distanze picchiando al servizio (15-21) e si va al set ball col mani out di Milan (19-24). E’ lui stesso a chiudere 19-25.cNel quarto set è ancora Milan a mettere la firma sul 3-5, ma Ravenna è molto attenta al centro. E’ un testa a testa, ma sul 20 pari Loeppky trova il punto del vantaggio e coach Cuttini chiede pausa. Al rientro in campo, Milan manda di poco fuori il pallone che vale il 24-22 per i padroni di casa con proteste da parte della panchina della Kioene per un’invasione a rete della Consar. A mettere fine al match è il mani-out di Loeppky per il 25-22 finale.

Gara in tv

