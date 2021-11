La Canottieri non va oltre il pareggio nel recupero a Siracusa

A Siracusa la squadra maschile della Canottieri ha giocato il recupero del match del campionato di A2 rimandato a causa dell'alluvione che ha colpito la Sicilia, omenica scorsa. E' terminata con un pareggio, 3-3 che è risultato che va un po’ stretto ma che serve per il prosieguo del campionato. Positivo per la salvezza ma che tarpa un po’ le possibilità per i play off.

Siracusa - Canottieri

Sugli scudi il duo Ghedin e Kivattsev che da soli riescono a portare a casa il pari. Sempre andirivieni dall’infermeria Luca Giacomini che non riesce a disputare una gara senza risentimenti di infortuni. Domenica prossima in casa con i riminesi del Viserba potrebbero arrivare i tre punti, senza grosse difficoltà, quella successiva altra partita in via Polveriera con la capolista. L’attuale classifica: Sinalunga 12, Eur Roma 10, Siracusa 7, Canottieri 6, Napoli Vomero 4, Viserba Rimini 3, Bari 0.

Tabellino

Il tabellino della gara con i siracusani. Vidal Azorin Josè-Giacomini Luca 6/4 6/1; Kivattsev Kirill-Bongiovanni Matteo 6/7 6/1 6/2; Ghedin Nicola-Di Mauro Alessio 6/2 7/5; Cocola Sebastiano-Ruzza Leonardo 6/3 6/0; Di Mauro e Bongiovanni-Lampioni e Giacomini 6/3 6/1; Ghedin e Kivattsev-Lumera e Vidal Azorin 6/3 6/3.

Riposo

Turno di riposo per le ragazze del Plebiscito che si stanno allenando sul sintetico per la partita con il Ceriano di Monza Brianza. Incontro difficile con la capolista, e salvezza in salita. L’ultima gara sarà quella in casa con il Bari, unica squadra al momento alle loro spalle.

Tornei

Nel veneziano a Mirano il tennista dell’Airone di Legnaro Davide Alberto Perazzolo si è aggiudicato il rodeo di 3^ categoria. Nel femminile si è imposta l’under 16 del Plebiscito Sofia Peruzzo. A Montecchia e Galzignano è iniziato il torneo di 4^ categoria maschile con 82 partecipanti diretto da Eva Contin. Ad Este nel weekend 13 e 14 Novembre Rodeo Open maschile e femminile Trofeo Assigroup, sotto la supervisione di Gianluca Cecchinello. Iscrizioni entro Giovedì 11/11 alle ore 12 via mail to: info@tennisclubeste.com.