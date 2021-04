Ateltica, Ludi del Bo: Bandaogo e Lazzaro promossi con lode

Under 18 in evidenza nella classica rassegna padovana: il vicentino s’impone nei 100 in 10”71 e il trevigiano vince gli 800 in 1’54”27. Cresce anche Tarè Miriam Bergamo: 43.28 nel disco vinto dalla junior Emily Conte (45.47)