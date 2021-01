Al Malo il derby veneto di A2 di pallamano, ma la prestazione della Cellini fa ben sperare per il ritorno

Si chiude con l'ultimo match da recuperare causa Covid e con una sconfitta, il girone di andata del campionato di serie A2, per la Cellini. Una partita che ha visto una squadra rinnovata nello spirito e nel gioco, grazie anche alla nuova guida tecnica. Peccato per il risultato finale, che vede prevalere le vicentine 27 a 21. La sconfitta non compromette comunque il difficile percorso verso la salvezza.

La partita

Il match si è disputato al Palafarfalle di Padova e sin dai primi minuti di gioco, la squadra di casa è partita determinata, regalando al pubblico di fronte alle tv giocate e ripartenze degne della massima serie. Poi Martina Broch ha dovuto mettere in campo tutta la sua esperienza per proteggere la propria porta e limitare le incursioni del Malo. Sorvegliata speciale la Savica Mrkikj, punta di diamante della squadra ospite, che ha fatto conoscenza da subito con Vanessa Djiogap riuscita, per tutta la prima fase di gioco, ad arginare il talento della Mrkikj. Ma la situazione, nel lungo periodo di gioco, è stata assorbita dalla squadra ospite che ha visto in Giorgia Delle Fusine, Ilaria Lain e Sara Maistrello i punti cardine per rilanciare la fase offensiva del Malo.

E’ nel secondo tempo che la Cellini, grazie agli straordinari fatti da Vanessa e Carelle (K) Djiogap, ha messo in campo tanta grinta. Il lavoro corale delle rosso blu si è concretizzato portando al tiro le Ali della squadra di casa che hanno però dovuto fare i conti con Ivon Dyulgerova. La squadra di Malo non ha però regalato spazi, e per la Cellini ci hanno dovuto pensare Bevelyn Eghianruwa e Chiara Scolaro a far muovere la difesa avversaria andando a creare le opportunità che sino alla metà del secondo tempo hanno tenuto la partita in una situazione di equilibrio instabile, per poi cedere all’esplosione di Savica Mrkikj. Una squadra, quella orchestrata da Mister Saadi, ieri alla sua prima partita in casa al Palafarfalle, che ha mantenuto ritmi di gioco alti per tutti i 60 minuti della gara e in cui le atlete patavine sono riuscite a dimostrare una maturazione e una crescita sportiva che inizia ad intravedersi anche sul campo.

Tabellino

CELLINI PADOVA (r=reti) 18Aroubi, Fatima - 10Aroubi, Sara - 6Bearzi, Martina r2 - 15Broch, Martina- 11Damean, Marcela r1 - 3Djiogap Yvana r2- 4DjiogapCarelle (K) r5- 14Djiogap Vanessa r8, 20Eghianruwa, Serena_ 8Eghianruwa, Bevelyn r2 - 22Enabulele, Sonia, 7Lincetti, Elisa, 17Meneghini, Giorgia r1, 13Scolaro, Chiara (VK). Allenatore Saadi A.

GUERRIERE MALO (r=reti) 3Belotti, Maria Amelia r1 -27Bernardelle, Chiara r1 - 18Bisevac, Jovana-19Campagnolo, Valentina - 7Dalle Fusine, Giorgia (K) r4 - 10De Zen, Vanessa -16Dyulgerova, Ivon - 14Faccin, Francesca - 15Lain, Ilaria r2 - 8Losco, Erica (VK) r2 -20Maistrello, Sara r7 - 6Mrkikj, Savica r9 - 22Pozzer, Marta r1 - 17Pozzer, Anna - 90Zambon, Giulia - 26Zanella, Jessica –Allenatore D. Menin