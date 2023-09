Marcell Jacobs cambia tecnico e centro sportivo: potrebbe esserci Padova nel futuro del campione

Non è un nome buttato lì a caso, quello del giovane tecnico Marco Airale, un allenatore in assoluta ascesa nel mondo dell'atletica leggera. Forse è per questo che la Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 19 aprile, nel dare la notizia del cambio di allenatore da parte di Marcell Jacobs che ha annunciato il divorzio sportivo da coach Camossi, ha fatto il suo nome. E se è vero che spesso il primo nome che si fa rischia di essere quello "bruciato" proprio per questo, ma trattandosi di sport e non di nomine politiche, questa possibilità è tutto fuori che campata in aria.

Per capire di cosa stiamo parlando e del perché Jacobs potrebbe affidarsi alle cure tecniche di Airale, nella squadra britannica selezionata per la rassegna iridata appena conclusasi a Budapest, tre atleti di spicco tesserati per i colori gialloblù si allenano a Padova e sono seguiti proprio da coach Marco Airale. Parliamo di Daryll Neita, Reece Prescod e Adam Gemili. Se nel futuro di Jacobs ci fosse davvero la volontà di lavorare con Airale, ecco che anche Padova potrebbe diventare il luogo dove il campione olimpico preparerebbe la stagione più importante, quella che porta ai Giochi Olimpici di Parigi del 2024. Il campione, che non ha ancora fatto sapere quali sono le sue scelte ha fatto capire che Roma, che è dove si è allenato fino a ora, e Desenzano, dove c'è un centro sportivo gestito dalla madre, non sono delle opzioni praticabili. Anche per questo motivo Padova e lo stadio Colbachini diventano davvera una seria possibilità per la stella azzurra. Il mistero sarà tra poco svelato visto che l'atleta, al rientro da una breve vacanza con la famiglia farà sapere quelle che sono le sue decisioni sul suo futuro prossimo. Jacobs ha parlato della necessità di misurare ogni giorno con chi corre, di voler trovare un ambiente nuovo che lo stimoli e lo faccia sentire concentrato sugli obiettivi sportivi. Padova, anche al netto di queste considerazioni, appare una soluzione non solo percorribile ma ottimale per arrivare carichi e tiratti a lucido ai Giochi. Jacobs dopo il trionfo olimpico di Tokyo sui 100m, risultato che ha cambiato la storia dell'atletica italiana, non è più riuscito a essere l'atleta che tutti si aspettano per una serie di problemi soprattutto fisici.