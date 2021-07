Massimo Pavanel è il nuovo allenatore del Calcio Padova. Nel pomeriggio di lunedì 5 luglio, il tecnico di San Donà di Piave, con un passato da giocatore in maglia biancoscudata, ha sottoscritto un accordo per la stagione 2021-2022.

Pavanel

Massimo Pavanel nasce a Portogruaro il 16 dicembre 1967. Da calciatore Pavanel ha giocato nel ruolo di centrocampista iniziando la carriera al Sandonà in Interregionale nel 1986, per poi vestire in C2 le maglie di Forlì, Centese, Ravenna, Fiorenzuola, Monopoli, Triestina (con cui ha vinto un campionato di Serie D nel 1994), Mestre, Mantova e Padova nella stagione 1999, dove ha indossato la maglia biancoscudata in 14 occasioni. Ha chiuso la carriera nel 2001 in Serie D nell’Itala San Marco.

Carriera

Inizia la carriera da allenatore nel 2004 con la Sanvitese nel 2004. Siede sulle panchine di Itala San Marco, Monfalcone e Pordenone, prima di passare nel 2010 alla Triestina dove ricopre prima il ruolo di allenatore dell’Under 19 e successivamente di allenatore ad interim e vice-allenatore nel 2011 con Giuseppe Galderisi e Gian Cesare Discepoli alla guida tecnica. Nell’estate 2012 si trasferisce all’Hellas Verona, allenando prima l’Under 17 e successivamente l’Under 19. Nel 2017 diviene l’allenatore dell’Arezzo in Lega Pro, portando gli amaranto ad una insperata salvezza nonostante i 13 punti di penalizzazione. Nel maggio 2018 diventa l’allenatore della Triestina con la quale sfiora la promozione in Serie B ai playoff perdendo la finale contro il Pisa ai calci di rigore. Nell’estate 2020 arriva la chiamata della FeralpiSalò in Serie C con la quale termina il campionato al 5° posto, elimina il Bari ai playoff e si arrende solo all’Alessandria (poi promossa).