Tutto pronto per il meeting di atletica al Colbachini, in gara anche Muhammad, Gayle e De grasse

Alcune stelle erano già state annunciate nei giorni scorsi. Campioni come André De Grasse, Sha’Carri Richardson e Marie-Josée Ta Lou nei 100. Ora l’elenco è completo e offre una qualità impressionante. Basti citare la presenza nei 400 a ostacoli di Dalilah Muhammad, due volte vincitrice dell’oro olimpico e altrettante dell’oro iridato, nonché capace di migliorare in un paio di occasioni il record del mondo della specialità. O quella del primatista nazionale giamaicano Tajay Gayle, col suo 8.69 nella top ten dei più forti lunghisti della storia. Tutto è pronto per il Meeting internazionale “Città di Padova”, la cui XXXV edizione è in cartellone per domenica 4 settembre allo Stadio Colbachini (con le 13 gare dei big dalle ore 17.30 e l’antipasto dedicato a prove giovanili, master e paralimpiche dalle 16). In tutto saranno 31 le nazioni rappresentate al Colbachini con almeno un atleta (e tra loro si segnala anche la significativa partecipazione cinese, con 5 uomini al via fra 100 e salto in alto). Nutrita anche la pattuglia azzurra che, nel programma principale, conta 30 elementi. Il numero più impressionante riguarda però il totale delle medaglie a cinque cerchi e iridate schierate idealmente in pista e in pedana: saranno 25 quelle olimpiche e addirittura 63 quelle mondiali. Numeri che bastano da soli a dare l’idea del livello siderale della kermesse organizzata da Assindustria Sport.

Assindustria

«L’impegno è quello di rendere domenica 4 settembre una giornata da ricordare, per tutti. Giovani e meno giovani potranno gareggiare nello stesso evento assieme ai campioni, in quello che sarà un autentico pomeriggio di festa, senza contare la vetrina a disposizione del mondo paralimpico. Le stelle della grande atletica internazionale si esibiranno al Colbachini, facendo rivivere “dal vivo” le emozioni regalate dai Giochi Olimpici di Tokyo, dai Mondiali di Eugene e dagli Europei di Monaco, che tanto hanno saputo esaltarci», spiega il presidente di Assindustria Sport Roberto Gasparetto, affiancato in conferenza stampa nella Sala Giunta di Palazzo Moroni dal Sindaco di Padova Sergio Giordani, dall’Assessore allo sport del Comune Diego Bonavina, dal Vicepresidente della Provincia Vincenzo Gottardo, dal Presidente del Coni Veneto Dino Ponchio, dal Presidente del Comitato Veneto Fidal Francesco Uguagliati, dal Direttore finanziario di Alì S.p.A. Marco Canella e dal Direttore tecnico di Assindustria Sport Ruggero Pertile. «In questo senso il Meeting è sia un grande spettacolo, apprezzabile a tutte le età, sia una sorta di volano, che interpreta un’esigenza del movimento sportivo regionale. Negli ultimi anni, infatti, è cresciuta costantemente la richiesta di tesseramento da parte dei ragazzi, spinti anche dallo spirito di emulazione dei grandi campioni dell’atletica azzurra e mondiale. Sono giovani che vedono dal vivo le stelle di questo sport bellissimo e che, animati da un positivo desiderio di mettersi a propria volta in gioco, iniziano a frequentare gli impianti del territorio. Oggi non possiamo che essere orgogliosi di essere qui, pronti a presentare l’edizione numero 35 di un evento che, dal 1987, ci ha permesso di applaudire ben 85 campioni olimpici».

Info

I cancelli apriranno al pubblico dalle ore 15. A tutti basterà presentarsi domenica 4 settembre agli ingressi dello Stadio Colbachini con la stampa del biglietto acquistato dal sito dell’evento (www.atleticamondiale.it/biglietteria) o con la versione digitale su smartphone per assistere a uno spettacolo memorabile. Sarà però possibile acquistare il biglietto anche ai botteghini dello Stadio Colbachini, aperti dalle ore 14. L’evento sarà trasmesso in diretta da Rai Sport dalle 17.30 alle 19.30: ai microfoni Franco Bragagna. A seguire, sarà disponibile integralmente on demand anche su Atletica.tv, col commento di Giovanni Balbo. Prima delle gare dei big sarà riproposta quella che è stata una delle intuizioni vincenti degli ultimi anni, vale a dire l’apertura dedicata al settore giovanile, a quello master e al movimento paralimpico, in modo da far diventare il Meeting una vera e propria festa per il territorio. Nel carnet 80 cadetti, 100 master, 100 under 23, giavellotto allievi e 100 Fispes per il settore maschile; 80 cadette, 100 master, 100 under 23, 1.500 élite e 100 Fispes per il settore femminile. Da segnalare che il giavellotto allievi varrà per la seconda edizione del Trofeo David Cittarella, voluto per ricordare l’atleta del settore giovanile delle Fiamme Oro venuto a mancare improvvisamente a nemmeno 17 anni nel 2019. Ad aprire ufficialmente la XXXV edizione del Meeting sarà invece l’esibizione del soprano Stefania Miotto: in tutto lo Stadio Colbachini risuonerà l’Inno di Mameli, accompagnando l’alzabandiera da parte dell’Esercito. Domenica 4 settembre sarà presente allo Stadio Colbachini con un suo gazebo anche la Fondazione Hope Ukraine, per raccogliere fondi a sostegno della popolazione ucraina.