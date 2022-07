Memorial Roberto Gallo, la finale è tutta vicentina

Al Lotario Monti di Camposampiero si è concluso il Memorial Roberto Gallo, 10° Open maschile con 2.000€ di montepremiKermesse guidata da Maria Teresa Zecchino che per la finale si è avvalsa del giudice di sedia Simone Zucchetti.

Erano una quarantina i giocatori tutti di rango, in quanto i primi ammessi alle competizione erano dai terza categoria in su e 20 i pro in gara. All’ultimo scontro vi sono giunti i vicentini dei Comunali Marco Carretta e Tommaso Dal Santo in una finale che sarà memorabile in questo Open. Tre ore di gara con 35° dove i due non si sono risparmiati nemmeno un colpo. Il tabellino alla fine recitava in favore di Dal Santo il seguente punteggio, 7/6 4/6 6/2. Terzi posti per il trevigiano Matteo Marfia e per Matteo Viola che ha abdicato per assistere alla nascita del suo secondogenito Tommaso.Ottima la prova dei due under 18 patavini Tommaso Parpajola del Plebiscito ed Umberto Ciato del Tc Padova, giunti ai quarti di finale dove hanno dato prova di un buon stato di forma atletico e tecnico. In evidenza tra i giocatori di 3^ categoria l’under 16 vicentino Amedeo Bergozza e l’under 18 reggiano Alex Boisson.

Ora il sodalizio camposampierese per chiudere bene l’annata sportiva dedicherà le sua attenzioni oltre a quella quotidiana nei confronti dei soci, anche al settore agonistico, dove il loro team della D3 affronterà i play off per la promozione alla D2. Vista la loro imbattibilità nella regular season, le aspettative sono ben riposte. Così come il suo settore giovanile dove primeggiano gli under 12 Emiliano Boesso, Manuel Cecchin Vellucci, Alessandro Ongarato e Francesco Soligo. Queste le aspettative dell’esecutivo del club del presidente Marco Salvalaggio e del Ds Gianluca Susini che si avvalgono dei tecnici Nicola Soligo e del maestro Daniele Coletto, pronto in progress anche Lorenzo Sbalchiero.