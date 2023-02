Mezza serie A su Aljosa Vasic, la stellina biancoscudata

E' Aljosa Vasic uno dei pezzi pregiati del mercato. Già prima del sesto gol stagionale del classe 2002, messo a segno nell'ultima partita, c'era grande interesse in Serie A, attorno al suo nome. Ora sembra che la fila di pretendenti al fantasista bosniaco sia addirittura cresciuto e sia arrivato oltreconfine.

Giovani

Si parla di società come Sassuolo, Fiorentina, Atalanta, Roma e Monza, ma ci sarebbero anche diverse squadre straniere interessate al gioiellino biancoscudato. Aljosa Vasic è legato al Padova con un contratto che scade il 2026 ma si sa come vanno certe cose. Se da una parte non sarebbe male goderselo un altro anno, dall'altra l'idea di finanziare il mercato prossimo con una operazione che porterebbe diversi milioni nelle casse della società, non va presa sottogamba. Anche durante la conferenza stampa del proprietario, Joseph Oughourlian, si era toccato l'argomento, una quindicina di giorni fa. Il patron del Padova aveva fatto intendere che l'idea, anzi l'obiettivo, è proprio quello di una fare in modo ci sia una gestione sostenibile della squadra, a partire proprio dal mercato. Si investe sui giovani per poi valorizzarli, venderli e ancora investire, questa l'idea. Un po' come ha fatto a Lille, vedremo se funzionerà anche qui.