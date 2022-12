Mirabelli: «Non potevamo cambiare 25 giocatori, abbiamo cambiato l'allenatore»

E' il 56enne Vincenzo Torrente l'allenatore chiamato a risollevare le sorti del calcio Padova. Una decisione presa dopo una nuova sconfitta, quella di Lecco di domenica scorsa. Una esperienza breve quella di Bruno Caneo, che è partito benissimo in campionato per poi andare a impantanarsi in un terreno molto pericoloso, quello dei bassifondi della classifica. Non ancora in zona play out ma poco ci manca. Quello che si chiede a Mister Torrente è semplice a dirsi, tirare fuori il Padova dalle sabbie mobili della zona bassa della classifica. Caneo ci aveva provato attraverso il gioco di costruire una squadra forte e non ci è riuscito anche se le premesse erano ottime. Vincenzo Torrente trova i tifosi spazientati e sfiduciati, un ambiente non certo tranquillo e la critica che se la prende anche con la proprietà, non solo con la società. Perfino il direttore Mirabelli non è esente da attacchi, eppure fino a qualche mese lo si celebrava per come aveva gestito il mercato facendo pure quadrare i conti.

Esonero

«Cambiare è sempre una scelta dolorosa ma è stato come se si fosse spenta la luce», spiega il direttore sportivo Mirabelli salutando mister Caneo e introducendo il neo allenatore, Torrente. «Ha risposto con grande entusiasmo alla chiamata di questa grande piazza. Arriva con grandissima voglia, ha l'esperienza giusta per tirarci fuori da questa situazione».

Torrente

«Abbiamo cercato di difendere ciò che è stato fatto ma a un certo punto si è rotto qualcosa tra le due componenti, tecnico e giocatori. Non potendo cambiare venticinque giocatori abbiamo scelto di cambiare allenatore. Ma i giocatori lo devono sapere che sono sotto osservazione», dice con tono severo Mirabelli lasciando poi la parola al nuovo mister. Dopo aver ringraziato i dirigenti Torrente spiega:«Ho visto delle partite, ho visto ottime prestazioni come altre non positive. L'impressione è che si sia persa un po' di autostima e un po' di entusiasmo. Questa è l'impressione vedendo le partite in tv». Inevitabili le domande sul modulo: «Fondamentale è l'atteggiamento, che sia aggressiva e compatta, con giocatori che si aiutano tra di loro. Il sistema che mi ha dato maggiori soddisfazioni è il 4 - 3 - 3, ma oggi parlare di modulo è prematuro. Devo prima conoscere i giocatori, lavorare sulla mentalità dei calciatori. Al di là del discorso tattico quello è l'aspetto fondamentale». Mister Torrente aveva diverse richieste: «Sono in una grande piazza, sono motivato per fare bene. Dobbiamo concentrarci su una partita alla volta»