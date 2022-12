Il ds Mirabelli fa scudo a Mister Caneo al quale non resta che battere il Trento

«Abbiamo piena fiducia in Caneo non bisogna focalizzarsi sulla sua posizione. Dobbiamo essere sereni e conquistare i tre punti, cercheremo di ottenere più punti possibili in questo mese di dicembre». Nella tradizionale conferenza stampa prepartita il ds Massimiliano Mirabelli ha parlato al posto di posto del Mister, Bruno Caneo. Una decisione, quella di Mirabelli, atta a proteggere il lavoro svolto fino a qui nonostante i risultati stiano mancando. La vittoria manca da troppo tempo e anche le prestazioni non sono più quelle di inizio stagione.

Zone basse

E' il momento più difficile della storia recente del Padova che ora si trova a frequentare le zone basse della classifica, a ridosso della zona retrocessione. «È una situazione particolare — non si nasconde il ds Mirabelli — sapevamo dall’inizio che non avevamo la rosa più forte del campionato ma l’obiettivo era arrivare in una buona posizione in classifica, sicuramente siamo delusi. Dobbiamo prenderci tutti la responsabilità di questo momento senza incolpare un’unica persona, la colpa è di tutti. Bisogna riconquistare la fiducia dell’ambiente, i ragazzi dovranno lottare con il sangue agli occhi, arriva il Trento e vogliamo vincere a tutti i costi».

Risultati

Il direttore di fronte alle domande dei giornalisti in questa insolita conferenza stampa, ha respinto più volte l'idea della possibilità di sostituire il mister in caso di nuova sconfitta. Un atteggiamento, quello del direttore, comprensibile. Mirabelli che mira a proteggere l'ambiente conscio però che nel calcio contano più di tutto i risultati e quelli stanno mancando. Quindi in caso di sconfitta un avvicendamento in panchina non sarebbe affatto da escludere.