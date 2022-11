Mister Caneo: «Cancelliamo la delusione, serve immediata una reazione»

Mister Caneo è contento di tornare subito in campo, perchè pare impossibile anche a lui questa striscia di dieci partite senza una vittoria. Così mercoledì alle 20.30 per il Padova che scende in campo a Seregno, in casa del Sangiuliano, c'è l'occasione per riprendere un cammino che si è interrotto nonostante diverse buone prestazioni.

Sangiuliano

Si scende in campo per la disputa della sedicesima giornata della serie C e i soli otto punti nelle ultime dieci partite sono davvero troppo pochi. Nelle ultime sei sono arrivati tre pari e tre sconfitte. Si riparte dal 3-5-2 con il padovano Radrezza in cabina di regia. In avanti invece spazio dall’inizio a De Marchi al posto di Ceravolo, probabile anche l'impiego di Vasic che avrà una chance di partire titolare. Fuori per squalifica invece Dezi e lo stesso mister Caneo. «La vittoria ci manca come il pane, come l'aria», ha sottolineato il mister. «Dieci partite senza una vittoria fanno male. Dobbiamo dare una risposta, anche a noi stessi. Ma la squadra non merita questi risultati. Le parole come servono a poco, quello di cui abbiamo davvero bisogno sono i tre punti»