Mister Torrente: «Col Renate uno scontro diretto, per la classifica serve continuità»

«Classifica? Ancora tutto aperto, ma ci serve continuità per sperare. Domani è uno scontro diretto con il Renate, giochiamo con una squadra che ha fatto bene negli ultimi anni, sta dando continuità a un progetto tecnico», spiega Mister Torrente nella conferenza stampa pre partita. Una frase detta naturalmente senza malizia, ma che suona come un paradosso se si pensa ai biancoscudati e a quanti allenatori, proposte e idee di gioco sono state cambiate. Ma restando sul pezzo invece, come fa il tecnico biancoscudato, bisogna pensare al presente, che è rappresentato dalla classifica. Si gioca sabato alle 14 e 30, presso il Città di Meda.

Trasferta

«Fuori casa stiamo mantenendo una buona marcia», sottolinea il Mister. Ed è vero, i numeri dicono questo, come dicono che all'Euganeo non si vince da Natale. Un problema non da poco, che non è costato solo punti ma perdita di fiducia da parte di qualche elemento e una manifesta mancanza di quella personalità necessaria, per qualcun altro. Ma torniamo alla partita con il Renate: «Loro me li aspetto con il 3-5-2, come l’ultima partita con la Pro Sesto. Siamo ancora in emergenza, recuperiamo Ceravolo e perdiamo Cannavò e Gagliano. Siamo un po’ corti, visti anche gli squalificati. Dezi non è pronto ancora, penso tornerà la prossima. Zanellati? È il suo momento, l’ho avuto a Gubbio, è cresciuto tanto e ora ha un’opportunità».

Squalifica

Infine Mister fa una considerazione sulla squalifica, arrivata non per la somma delle amonizioni ma per aver scalciato una bottiglietta che ha colpito un collaboratore della Procura Federale: «La bottiglietta calciata? Non mi aspettavo la squalifica, ci vorrebbe un po’ di buon senso. Vedrò la partita dalla tribuna», ha detto serafico.