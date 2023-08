Nuoto, Mondiali paralimpici: Bettella torna da Manchester con tre medaglie

L'argento nei 200 stile libero e due bronzi, uno conquistato nei 100 dorso e l'altro nella gara dei 50 dorso. Un bottino straordinario quello di Francesco Bettella, l'atleta padovano che ha davvero ben figurato ai Mondiali paralimpici di nuoto che sono appena terminati a Manchester. «Tutte sudate fino alla fine, cercate con arrivi in volata e volute con la fame dell’esordiente. Sensazioni che mi erano mancate da un po’ di tempo», ha commentato Bettella.

Entusiasmante per l'alteta padovano è stata la gara dei 200 dorso S1 dove l’ha spuntata al fotofinish sull’israeliano Shalabi dietro all’inarrivabile ucraino Kol. «Pur sbagliando tutte le virate sento di aver fatto qualcosa di straordinario. Ero stanco, ma - ha spiegato nel dopo gara Francesco Bettella - l’incitamento dei compagni l’ho avvertito e mi ha fatto comprendere che mi stavo giocando qualcosa di importante. È stata una finale incredibile, sono felicissimo di aver colto un argento che ha un valore davvero molto particolare e che certamente mi spronerà a fare ancora di più verso Parigi». Nel 2024 ci sono infatti in programma i Giochi, che sono sempre il grande obiettivo di ogni atleta. Giochi che gli hanno sempre portato bene visto che nel 2016 alle Paralimpiadi di Rio, ha ottenuto due medaglie d'argento nelle gare di 50 m e 100 m dorso categoria S1 e poi in quella di Tokyo il bronzo nella stessa specialità.

Non solo per Bettella ma in generale per tutti gli azzurri è stato un mondiale straordinario. La squadra azzurra ha infatti chiuso in testa il medagliere della manifestazione con 26 ori e 52 medaglie totali.