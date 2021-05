Montecchia Open, le finali a Este

Saranno ancora le tensostrutture di Este ad accogliere le due ultime competizioni del 4° Open di Montecchia, kermesse con ben 581 partecipanti. Martedì 18 maggio alle 11.00 la finale maschile che vedrà impegnato il bellunese Daniele Valentino della Canottieri Padova tds numero uno con l’outsider del torneo Pietro Romeo Scomparin.

Il veronese è riuscito ad imporsi sul strafavorito vicentino Tommaso Dal Santo in due set. Dal Santo sotto nella prima frazione, abituato a vederlo rimontare come nelle ultime due gare che contano nel secondo set, stavolta non è stato così. Scomparin è riuscito a sottrargli l’ossigeno necessario, costringendo l’esperto giocatore ad essere più falloso, meritandosi questa finale. Il borsino a questo punto vede in vantaggio il veronese, ma il funambolico giocatore della Canottieri da inizio stagione, non a caso è andato a trovarsi in cima al seeding, e, fuori dai giochi Dal Santo, potrebbe prendersi il successo che il vicentino proprio un mese fa era riuscito a strappagli. Partita di finale che promette scintille, Scomparin che negli ultimi Open ha sempre trovato scogliere insuperabili come Speronello e Ghedin, alle 11, se troverà la stessa verve con la quale è riuscito a scollinare con Dal Santo, potrebbe vedere il traguardo. Per la felicità del papà Guido e per quella del suo Club il My Life di San Pietro in Cariano.

Alle 12.30 la finale femminile che vede la vicentina Kristal Dule, in caccia del suo secondo successo Open nel singolare e per la patavina del Plebiscito Melissa Maria Valerio alla sua prima finale. Molto esperta la vicentina che è riuscita a raddrizzare al terzo set l’incontro con l’under 18 veronese Peverato, misurerà le forze rimaste alla padovana Valerio che per arrivare a quest’ultimo appuntamento ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie con la trevigiana Covi.