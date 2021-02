Montecchia Open, che sfide per raggiungere le semifinali

Venerdì 19 febbraio alle 17.30 ultimo quarto di gioco mancante, che mette in palio il biglietto per la semifinale tra il sardo Leonardo Mazzucchelli ed il vicentino Matteo Mazzaretto

Venerdì 19 febbraio alle 17.30 ultimo quarto di gioco mancante, che mette in palio il biglietto per la semifinale tra il sardo Leonardo Mazzucchelli ed il vicentino Matteo Mazzaretto. Il giocatore dello Schio in gran forma che ha eliminato ieri il bolognese Rastelli dopo essere stato sotto nel primo set per 1-4 è riuscito a far sua la prima partita e, sullo slancio a chiudere l’incontro. Attendono i vincitori già approdati in semifinale l’udinese Leonardo Biasiolo che si è imposto sul patavino Lorenzo Favero per 7/5 6/3; il veneziano Marco Rampazzo che alle 23 ha chiuso l’incontro con Mattia Ghedin al terzo set ed il favorito number two del seeding il mantovano Daniele Pasini che ha superato il pordenonese Jacopo Poles.

Nel femminile si giocano i quarti di finale con i seguenti abbinamenti ed orari. Alle 14.30 l’under 18 veronese Samira Peverato con la pesarese Matilde Magrini; alle 16 la tennista di casa Martina Muzzolon sarà opposta alla veronese Viola Banterle; alle 17.30 sara un derby tutto veronese tra le coetanee under 16 Sveva Zerpelloni e Lucchina Greta Greco; la trevigiana Penelope Ronchi alle 19 incrocerà la numero due del seedin Adele Burato del Latisana.

Rimane il record di 13 vittorie conquistate dal rodigino Pietro Lago che sta correndo anche all’Acquaviva per cercare di bissare o aumentare il suo record.

Record di partecipanti all’Open di Carnevale in svolgimento all’Acquaviva di Via Naccari a Padova. Con sei campi a disposizione ed il duo rosa Beatrice Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi in regia, 600 i tennisti in competizione che stanno ultimando il tabellone di terza categoria. Manca soltanto una gara per stabilire chi verrà promosso nel main draw che inizierà Sabato.