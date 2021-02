Montecchia Open: è tempo di semifinali

E' tempo di semifinali al Montecchia Open. Aprono le danze le tenniste e proprio quella che si è allenata in quei campi, Martina Muzzolon, ora con tessera veronese affronterà l’under 18 pesarese Matilde Magrini. Entrambe con le loro avversarie non hanno faticato molto nella giornata di venerdì e quindi si presenteranno ad armi pari. Un doppio 6/1 6/0 sono riuscite a rimediare sia Viola Banterle che Samira Peverato, facendo presagire che oggi l’incontro Muzzolon-Magrini farà scintille. Un po’ più combattute le partite Zerpelloni-Greco, anche se chiusa a favore della Greta Lucchina Greco in soli due set, la gara è stata in equilibrio tra le coetanee veronesi facendo pendere l’ago della bilancia in favore della Greco. L’altro quarto vedeva a confronto al trevigiana Penelope Ronchi con la giocatrice del Latisana Adele Burato pronta ad agguantare la promozione, dimostrando un ranking superiore. Quindi alle 18.30 Greco-Burato saranno loro a chiudere la giornata di gare.

Negli orari di mezzo alle 16.30 semifinale maschile tra il veneziano Marco Rampazzo ed il mantovano Daniele Pasini. Alle ore 18 toccherà all’udinese Leonardo Biasiolo di misurare le ambizioni del sassarese Leonardo Mazzucchelli. Il tennista sardo che ha superato agevolmente il vicentino Matteo Mazzaretto, due set e quattro giochi, ostenta un’ottima forma e l’incontro con Leonardo Biasiolo che ha eliminato il favorito Favero si annuncia appassionante.

Record di partecipanti all’Open di Carnevale in svolgimento all’Acquaviva di Via Naccari a Padova. Con sei campi a disposizione ed il duo rosa Beatrice Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi in regia, 600 i tennisti in competizione che giocheranno dalle ore 10 alle ore 20. Conquistano l’accesso al main draw: Alessandro Fornaro del Patavium, il vicentino Marco Galante con ben 3 vittorie, l’under 18 vicentino Lorenzo Bassan con ben 4 successi, il vicentino Dario Pizzato, il trentino Nicolò Novati, il giocatore del Tc Padova Gianluca Moro, l’under 16 della Canottieri Nicola Cucchi che con tre vittorie ha fermato la fuga dell’outsider Pietro Lago, Alberto Nordio del San Paolo, il veronese Zeno Godi che ha stoppato la corsa del giocatore Nc Piergiorgio Pasqualin, il vicentino Giancarlo Draghi, l’under 16 vicentino Andrea Zanini, Carlo Sanzuol del Tc Padova, il vicentino Francesco Polato, Leonardo Ruzza della Canottieri Pd, l’under 18 del Tc Padova Giacomo Checchin, l’under 16 bolzanino Samuel Greif, l’under 18 del Bolzano Mattia Padovani, il trevigiano Fabio Codello, Niccolò Scioli del Tc Padova e l’under 14 alessandrino Fabio Leonardi.