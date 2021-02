Montecchia Open di Tennis: striscia record per Pietro Lago. Via agli ottavi

Ventunesima giornata di gioco del 2° Montecchia Open a Selvazzano Dentro, iniziano gli ottavi di finale. Striscia vincente e record per Pietro Lago, con 13 vittorie. Il 22enne giocatore rodigino, sebbene al terzo set, è riuscito ad imporsi con Gregorio De Gasper.

Mercoledì 17 febbraio, alle 19.30, per Lago c’è un altro avversario ostico, il mestrino Marco Rampazzo che sta attraversando un ottimo periodo di forma. Nella prima mattinata scende in campo la testa di serie numero due, il mantovano Daniele Pasini, che gioca con il veronese Andrea Zordan, in gran spolvero, che ha stoppato la corsa del finalista della scorsa edizione, il veneziano Daniele Coletto. Alle 11 l’under 18 trevigiano Angelo Rossi incrocia la strada dell’udinese numero 8 del seeding Leonardo Biasiolo. Rossi che ha fermato la striscia di tre vittorie del vicentino Filippo Bonamin. Alle 13 scende in campo la tds numero uno Lorenzo Favero patavino del Plebiscito che misurerà le ambizioni del veronese Francesco Santinato.

Santinato che è approdato agli ottavi grazie al forfait dell’infortunato Alessandro Battiston, ma che si è già appuntato al petto ben tre medaglie, l’ultima contro un avversario ben più quotato, che lo sopravanzava nel ranking di ben 3 gradini. Alle 16.30 il pordenonese Jacopo Poles misurerà le ambizioni del trevigiano Patrick Dalla Palma reduce da tre vittorie, sempre ottenute in modo convincente concedendo agli avversari qualche sparuto game. Alle 17.30 a Galzignano Mattia Ghedin contro Davide Galvagnin. Gli altri incontri degli ottavi si terranno domani e riguarderanno Rastelli-Mazzaretto, Mazzucchelli-Meneghetti.

Nel femminile apre la mattinata di gare la veronese Zerpelloni contro la trevigiana Baratto, Luciano-Ronchi, alle 11 Peer-Contrino e la vincente alle 14.30 sarà opposta alla favorita Martina Muzzolon. Chiude la sessione giornaliera alle 18 Zara-Novello.