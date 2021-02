Montecchia Open, dal torneo i primi verdetti

Esordio “facile” per il vicentino Manuel Massagrande che ha regolato le ambizioni del pordenonese Matteo Deias, già pago di aver disputato 4 gare partendo dal draw di 4^. Oggi il vicentino inaugura la 16^ giornata contro l’under 14 veronese Matteo Negrini. Stesso dicasi per Mattia Tramarollo under 18 del Maserà che ha messo all’angolo il più quotato under 16 trevigiano Michele Rignanese in due soli set; stupenda la progressione del rodigino Pietro Lago del club Don Bosco, alla sua 8^ vittoria da tabula rasa, non concede ai suoi avversari nemmeno un set, e forse qualche spicciolo di game, oggi sarà in campo alle 18.30 con l’under 16 veronese Matteo Pasotto.

Il talentuoso under 14 bassanese Mattia Cappellari ha messo il freno alla corsa del vicentino Massimo Dambruoso che si era aggiudicato ben 5 incontri. Scenderà in campo alle 20 con il pari classifica veronese Marco Freato. Interessante l’incontro tra i coetanei Moritz Kolbe di Bolzano e Lorenzo Berto dell’Eurotennis Treviso. Sarà un’occasione per vedere a confronto due scuole tennistiche sempre pronte a sfornare ottimi giocatori. Alle 20 a Galzignano l’under 14 vicentino del Noventa Francesco Dresseno incrocerà la racchetta con l’under 16 triestino Pierandrea Valvasori. Alle 15.30 c’è l’incontro atteso dal club di casa che fa il tifo per il suo under 18 Stefano Strazzari che sarà opposto al suo coetaneo reggiano Lorenzo Folloni.

Altra gara attesa in casa Montecchia tra il tecnico Sebastiano Giustolisi ed il rodigino Giacomo Guglielmo, che vede favorito Giustolisi e per la classifica e per il valore dimostrato, almeno nei doppi andando in finale in seconda categoria nel misto. Altro incontro interessante in programma domani sotto il profilo tecnico-atletico, quello tra Luigi Tanzola già accaparratosi tre incontri ed il vicentino Marco Galante. Alle 12.30 l’under 18 vicentino Matteo Carlo Guiducci dopo due vittorie trova l’under 16 veronese Zeno Godi. Alle ore 20 toccherà al padovano del Plebiscito Tommaso Maretto verificare lo stato di forma del coetaneo vicentino Lorenzo Bassan che si presenta con due vittorie all’attivo. Chiude il draw l’under 18 mestrino Filippo Mioni che alle 18.30 gioca con il coetaneo veronese Marco Modenese.