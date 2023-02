Mountain bike, partenza con il botto per la terza edizione del Trofeo Mtb Euganeo

La terza edizione del Trofeo MTB Euganeo 2023 ha preso il via domenica 19 febbraio a Torreglia, con la prima tappa XC Monte Rua in collaborazione con l’ASD Nord Bike Team Padova.

Gara

Un inizio che ha superato abbondantemente le aspettative, con 224 pre-iscritti e 195 partenti effettivi, a conferma del fatto che la voglia di tornare a vivere i Colli Euganei in sella alle ruote grasse non si ferma davanti alle temperature invernali e alla nebbia che hanno accompagnato l’intera mattinata di gara. Ad attendere i biker un percorso da vero cross country: divertente, guidato, tecnico e tosto tra i sentieri del Monte Rua e del Roccolo. Un tracciato di sei chilometri con un dislivello di 290 mt a giro, da percorrere più volte a seconda della categoria di appartenenza. A portare a casa il miglior risultato di categoria e assoluto è stato Gianluca Boaretto dell’ASD Racing Bike, che guadagna la sua prima vittoria nel passaggio alla categoria superiore dei Senior A, queste le sue parole post gara: “Correre sui sentieri di casa mi esalta, volevo iniziare bene per non sfigurare e penso di aver centrato in pieno l’obiettivo. Guidare la bici lungo il tracciato mi ha divertito, tanto da dare il massimo fin dalle prime pedalate per evitare che gli avversari mi rientrassero e portare a casa la vittoria. Sono felice che il Trofeo MTB Euganeo stia finalmente riscontrando il successo che si merita, soprattutto in riferimento al numero di partecipanti. Conosco molto bene gli organizzatori - Massimiliano Beggin ed Emanuele Dapiran - e so gli sforzi che fanno per tenere in piedi la manifestazione ed è solo grazie a loro, e a tutto lo staff che hanno creato, se noi atleti possiamo fare ciò che più ci diverte". Presenti anche le telecamere di MtbGranfondo per seguire le fasi più importanti della gara e intervistare i vincitori, realizzando così un servizio dedicato al Trofeo in onda martedì alle 21.00 in anteprima web sul loro sito e trasmesso interamente venerdì alle 19.00 sul canale TeleNordEst e mercoledì alle 22.00 su Bike Channel. Al termine della gara c’è stato il tanto atteso terzo tempo, questa volta presso il Ristorante Rifugio Monte Rua, che ha accolto gli atleti con un menù a loro dedicato a base di bigoli, bistecca, contorni e caffè per recuperare tutte le energie.

Risultati

Tredici le categorie in gara, dai Debuttanti ai Supergentleman B, premiate dal padrone di casa - il primo sindaco di Torreglia - Marco Rigato:

Debuttanti: Mancin Thomas dell’ASD Stones Bike

Junior: Gasparetto Riccardo dell’ASD Biciverde Monselice

Senior A: Boaretto Gianluca dell’ASD Racing Bike

Senior B: Miotto Cristian dell’ASD Racing Bike

Veterani A: Piva Manuel dell’ASD B-One Bike & Motorsport

Veterani B: Fabbri Christian dell’ASD Team Essere

Gentleman A: Pavan Dino dell’ASD GS Cicli Stefanelli

Gentleman B: Magagnotti Daniele dell’ASD Avesani

Supergentleman A: Padoan Giorgio dell’ASD Adria Bike

Supergentleman B: Stefani Fabrizio dell’ASD Scavezzon Squadra Corse

Donne A: Ravazzolo Francesca dell’ASD GS Cicli Stefanelli

Donne B: Zocca Lorena dell’ASD Barbieri

Donne C: Povellato Arianna dell’ASD GS Cicli Stefanelli

Le dichiarazioni

Lorena Zocca - plurititolata Master veronese (due mondiali e quattro europei nel suo palmares) e vincitrice della categoria Donne B -: “Avevo sentito parlare molto bene dell’XC Monte Rua e per questo non sono voluta mancare, nonostante un lungo di 4 ore del giorno prima. Ho trovato il tracciato davvero entusiasmante e divertente tanto che, nell'affrontare i numerosi passaggi tecnici e trail in discesa mi sono quasi dimenticata della fatica. Trovo che i Colli Euganei, territorio disegnato apposta per la mountain bike, e l'organizzazione impeccabile sotto tutti i punti di vista, siano il connubio perfetto per la riuscita di una gara partecipatissima che cerchierò in rosso sul calendario anche per le prossime edizioni". Christian Fabbri, atleta dell’ASD Team Essere di Cesena () e vincitore della categoria Veterani B: “È la prima volta che partecipo al Trofeo MTB Euganeo e farò di tutto per prendere parte alle altre tappe, nonostante io abbia 1 ora e 45 minuti di macchina da fare per arrivare sui Colli Euganei, ma l’organizzazione, il contesto e le premiazioni ne valgono davvero la pena. Finalmente una vera gara di XC come piace a me: nervosa da guidare, con numerosi single track, pietre e radici che ne fanno da padrone. Mi sono davvero divertito e questo è quello che serve a noi amanti del cross country". Riccardo Gasparetto dell’ASD Biciverde Monselice e vincitore della categoria Junior: “Percorso molto duro e divertente, con tratti tecnici sia in salita che in discesa che non lasciavano un attimo di respiro. Fin da subito il ritmo è stato molto alto ma, dopo il primo giro, sono riuscito a prendere un po’ di vantaggio sui miei diretti avversari e a mantenerlo fino alla fine. Organizzazione come sempre impeccabile"

I prossimi appuntamenti

Le classifiche sono già consultabili sul nostro sito www.trofeomtbeuganeo.it dove a breve verranno caricate tutte le foto della gara scattate dal fotografo ufficiale Davide Bozzolan. Cinque le restanti tappe del circuito di MTB che toccheranno alcune delle location più suggestive dei Colli Euganei. Queste le categorie che gareggeranno: Debuttanti, Primavera, Junior, Senior, Veterani, Gentleman, Supergentleman e Donne:

19 marzo: XC di Teolo (Padova) organizzata dall’ASD Cicli Stefanelli;

23 aprile: XC di Galzignano (Padova) organizzata dall’ASD Trofeo MTB Euganeo;

21 maggio: XC del Poeta - memorial Giorgio Guglielmo - presso Arquà Petrarca (Padova) organizzata dall’ASD Racing Bike;

18 giugno: XC della Villa - Montegrotto Terme (Padova) organizzata dall’ASD 365 Bike Store;

16 luglio: XC di Rovolon (Padova) organizzata dall’ASD Cicli Morbiato.

Novità 2023

La seconda gara si disputerà in concomitanza con un altro evento, fratello del Trofeo MTB Euganeo, lo “Sterrareuganeo”, un circuito di tre tappe cicloturistiche dedicate al gravel e a tutti coloro che amano distogliere lo sguardo dal sentiero per cogliere la bellezza della natura e la cultura che li circonda. Il legame con tre gare del Trofeo MTB Euganeo e la concomitanza delle due manifestazioni servirà per confermare la filosofia che identifica la manifestazione: la socialità e l’unione, il dopo-giro o il dopo-gara è sicuramente più bello se condiviso ma, soprattutto, il motto “più si è e meglio è” rappresenta una grande opportunità per dare maggiore visibilità ai comuni, al territorio e agli sponsor. Inoltre, essendo il Trofeo MTB Euganeo già noto tra i biker per l’allegro e festoso “terzo tempo” a base di pan-focaccia farcita e birra, è stato pensato di allargarlo anche ai ciclisti che non gareggiano. Sterrareuganeo si svolgerà secondo le seguenti date:

19 marzo: Mestrino-Teolo, con ASD GS Cicli Stefanelli in concomitanza con l’XC di Teolo;

21 maggio: Selvazzano-Arquà, con ASD Racing Bike in concomitanza con l’XC del Poeta;

16 luglio: Albignasego-Rovolon, con ASD Cicli Morbiato in concomitanza con l’XC di Rovolon.

Sponsor