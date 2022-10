Stasera al Nereo Rocco il derby con la Triestina. Mister Caneo: «Daremo il massimo»

Si gioca stasera alle ore 21 allo stadio “Nereo Rocco”, il match Triestina-Padova valevole per la nona giornata del campionato di Serie C (girone A). In classifica i giuliani al terzultimo posto con 7 punti, mentre i biancoscudati sono terzi con 14 punti, insieme a Lecco, Novara e Pordenone. Una partita che nasconde tante insidie nonostante la classifica. E' un campionato senza ancora un padrone e tutte hanno tempo di recuperare. Per questo la partita di stasera non è certo decisiva ma sicuramente molto importante per entrambe le contendenti.

Derby

Dopo la sconfitta pesante di Crema e i pareggio di domenica il Padova deve tornare a fare risultato pieno, almeno questo è l'intento del tecnico. «Sto pensando di mettere un centrocampista in più per aiutare Dezi e Cretella. Non è una questione di modulo ma di mentalità, quindi può starci qualche cambiamento nella formazione», aveva detto lunedì durante la trasmissione sportiva di Tv7, Mister Caneo. «La Triestina non è in un periodo facile, però è comunque una squadra forte con giocatori importanti. Dobbiamo fare una grande partita mettendo più fisicità e più tecnica».

Rientri

«De Marchi verrà con noi in panchina. Liguori ancora non disponibile come Curcio. A Trieste sarà un match importante e molto sentito dai nostri tifosi, cercheremo di dare il massimo». Un altra novita potrebbe essere il rientro di Zanchi: «Sta molto meglio fisicamente e andrà ad occupare il posto di Jelenic per farlo rifiatare. Piovanello e Ceravolo confermati in avanti». Il mister ha avuto anche un pensiero per il collega della Triestina, uno degli ex della partita visto che ha guidato il Padova all'inizio della scorsa stagione: «Con Pavanel sono in ottimi rapporti d’amicizia, spero faccia bene in questa sua nuova avventura, ovviamente dopo mercoledì». Il match Triestina-Padova sarà visibile su Eleven Sports, il broadcaster del “Gruppo Aser Media” che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C.