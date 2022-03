Niente Eurolega per le ragazze del Plebiscito, la guerra ferma anche lo sport

Questa la decisione della LEN, che rimanda a ulteriori informazioni a dopo il colloquio del board di mercoledì 2 marzo. Ancora nessuna notizia dunque sul prosieguo della competizione europea per Club che attualmente vede gli altri quarti di finale tutti disputati, con l?ultimo mancante proprio quello tra le patavine e le russe.

Campionato

Testa quindi al campionato. Scenderanno infatti regolarmente in acqua l?Antenore Plebiscito Padova contro la CSS Verona sabato 5 marzo alle ore 18.00, con le patavine attualmente seconde in classifica (con 27 punti) proprio davanti alle veronesi (25 punti). Stefano Posterivo: ?intanto speriamo che si giochi. Scherzi a parte, sappiamo che abbiamo passato una fase a dir poco tribolata, ma che dobbiamo saper gestire anche questi momenti non lineari della stagione, a prescindere da tutto, ci sono situazioni che non possiamo controllare. Ora ricominciamo, probabilmente, una parte di campionato regolare in cui giocheremo con più regolarità, anzi, anche accavallandosi impegni, quindi probabilmente avremo un altro tipo di approccio al quotidiano. Sabato è una partita importante, giochiamo contro una delle migliori squadre italiane, e dovremo sopperire al fatto che abbiamo giocato poco, dovremo mettere in acqua tutte le nostre qualità?.