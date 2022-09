Alfio e Andrea: un binomio vincente che si tinge di tricolore

Andrea Pastore, istruttore dell'associazione Amici di Camilla di Noventa Padovana, conquista il quinto titolo tricolore riservato agli sport acquatici in coppia con gli amici a quattro zampe. Nella specialità gran fondo Ficss Sport Acquatici in acque aperte che si è svolta alla Baita al Lago di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, l'istruttore in compagnia di Alfio, splendido esemplare di Golden Retriever hanno sbaragliato il campo conquistando il primo posto assoluto. Per Andra Pastore è l'ennesimo alloro di una carriera che lo sta vedendo sempre più protagonista nel binomio con i can.