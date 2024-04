A Noventa Vicentina tre punti importanti per la Banca Annia

Importante vittoria esterna per la Banca Annia Padova Women, che con i tre punti arriva fino all’ottavo posto di una classifica comunque ancora corta. Successo rotondo in una partita sempre sotto controllo. Per le padovane 19 punti di De Bortoli, 17 di Comotti e quattro muri vincenti di Romano. Esordio in B1 con un punto realizzato per la giovane, classe 2006, Busatto.

Nel primo set inizia avanti Noventa Vicentina (5-3), con la Banca Annia che recupera prontamente (De Bortoli per il 6-5 padovano). Si procede punto a punto (Comotti firma il 13-13), poi ancora Noventa prova a prendere vantaggio (19-17). Due attacchi di Biondi e due di De Bortoli però valgono il 22-19 per la Banca Annia che controlla il finale e chiude con Comotti.

Al cambio di campo la Banca Annia prosegue ad alto ritmo (Dainese per il 7-3), con Noventa che rientra fino al meno uno (10-9 per le padovane) e poi pareggia sul 17-17. Anche questa volta De Bortoli e compagne trovano il break nel momento chiave, con l’ace di Biondi che vale il 20-17. Due muri di Romano nel finale tengono a distanza le padrone di casa (22-19) e il set si chiude sull’errore vicentino (25-19).

Il copione del terzo set è simile, con un avvio equilibrato (8-8). Comotti e De Bortoli combinano per il vantaggio padovano sul 14-12, poi l’esordiente Busatto dai nove metri firma il 20-17. Romano a muro porta la Banca Annia sul 23-18 e Gherardi poi chiude la partita sul 25-20.



«Siamo riusciti a gestire sempre la partita – commenta Amaducci a fine gara – Siamo stati in parità fino a metà set, poi abbiamo allungato, ma la sensazione era di poterla controllare sempre. Questi sono punti importanti, è vero che le nostre avversarie di classifica hanno già riposato, ma abbiamo fatto un bel passo avanti in classifica, ce la giocheremo».

IPAG NOVENTA VICENTINA-BANCA ANNIA PADOVA WOMEN 0-3

NOVENTA: Zarpellon 15, Ramingo, Zanguio, Marcuzzi 4, Bussolo (L) ne, Gomiero ne, Bazzoli 6, Scaccia 1, Pastorello ne, Gambalonga ne, Destro (L), Canazza 13, Poser, Gasparini 5. All. Gemo.

ADUNA: Rizzieri, Fregonese ne, Gazzerro (L) ne, Cavalera (L), Biondi 7, Nalin ne, De Bortoli 19, Romano 8, M’Bra ne, Comotti 17, Gherardi 1, Dainese 2, Busatto 1. All. Amaducci.

Parziali: 21-25 (27’), 19-25 (27’), 20-25 (31’).

Arbitri: Gentile e Taucer.

Note. Aduna: battute punto 7, sbagliate 6, muri punto 5, errori 16, 32% ric, 38% att. Noventa: bp 4, bs 11, mp 5, err 20, 33% ric, 32% att.