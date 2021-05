Nuoto sincronizzato: la patavina Veronica Gallo in finale del duo agli Europei di Budapest

Accompagnata dal vice tecnico della nazionale, nonché sua allenatrice presso il C.S. Plebiscito Padova, Joey Paccagnella, la patavina Veronica Gallo si appresta a disputare la finale del duo agli Europei di Budapest in coppia con Marta Murru, venerdì 14 maggio a partire dalle ore 9.00.

Il duo

Nata a Camposampiero, l'8 agosto 1998, Veronica Gallo è laureata in Consulenza del Lavoro e ha messo nel mirino la Magistrale in Giurisprudenza. Tesserata, per Plebiscito Padova, è allenata da Joey Paccagnella. Pratica sincro da quando aveva dieci anni: una passione nata dopo aver visto le Olimpiadi di Pechino 2008. Sua partner nel sincro è la genovese Marta Murru, nata a Genova il 28 aprile del 2000. . Tesserata per Marina Miliare e RN Savona, è allenata da Benedetta Parisella ed Anastasia Ermakova che da sempre la segue. Nel 2018 è stata anche tra le finaliste di Miss Italia.