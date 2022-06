Oddo a Palermo, quando i ricordi sono d'oro

Serie C

”E'd'oro, massiccio, sì sì, massiccio". L'''oro massiccio" di Massimo Oddo, da quel 9 luglio 2006 è rimasto intrappolato nei nostri cuori. Lui, il barbiere di Berlino, dopo aver tagliato la "cipolla" a Camoranesi, si era presentato ebbro di gioia davanti alla tv. Ebbro nel vero senso della parola. Italia campione del mondo, Oddo felicissimo. Eppure quella non era la prima medaglia d'oro vinta in maglia azzurra. Prima di Berlino per lui c'era stata un'altra notte memorabile. Palermo, stadio La Favorita, 29 agosto 1997, Italia-Corea. E' la finalissima delle Universiadi, nove anni prima di quell'Italia-Francia.

