Oddo, c'è l'accordo. Arriva giovedì il nuovo mister del Padova

Dopo l'ennesimo passo falso del Padova, questa volta al Briamasco dove la matricola Trento ha costretto il Padova al pari, sfiorando addirittura la vittoria più volte nel finale, è arrivato l'esonero di Mister Pavanel e del suo staff. Un pareggio che ha di fatto consentito al SudTirol di mantenere lo stesso margine dai biancoscudati che hanno perso ancora una volta l'occasione di accorciare sulla capolista in fuga.

Oddo

Il neo direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha così deciso di sostuire l'allenatore e che sarà Massimo Oddo il nuovo mister del Padova. C'è di fatto già l’accordo tra il 45enne tecnico abruzzese e la società biancoscudata. Al netto di colpi di scena sarà quindi presentato giovedì alla stampa. Da giocatore ha vestito le maglie di Verona, Bayern di Monaco, Lecce, Napoli e Lazio, con la quale conquista anche un Coppa Italia. Con la maglia del Milan ha vinto la Champions nella finale di Atene disputata contro il Liverpool, giocandola da titolare. Nel 2006 ha vinto il Mondiale di Germania con la maglia azzurra. Da allenatore ha guidato il Pescara, da cui si è svincolato per arrivare a Padova, l'Udinese e il Crotone, tra le altre.

Occasione

Mirabelli ha fatto sapere che il cambio di guida tecnica è stata un'iniziativa tutta sua, di cui si assume la responsabilità. «Non bisogna lasciare nulla di intentato - ha dichiarato - io penso ancora al primo posto». Per Oddo una occasione di rilancio visti i presupposti con cui era partita questa sua seconda carriera che ha però trovato qualche intoppo. Speriamo sia quella patavina la piazza dove riuscirà a imporsi.

Longo

Intanto mercoledì si recupera la partita con il Legnago. Tocca ancora a Longo prendere momentaneamente la guida della squadra, come gli era già capitato dopo l'esonero di Andrea Mandorlini. «E’ una situazione strana, ma sono concentrato sulla partita di domani. Dobbiamo cercare di prendere i tre punti, adesso abbiamo tre partite in casa e dobbiamo cercare di prendere più punti possibile. Abbiamo fatto una buona rifinitura, dispiace quando c’è un esonero perché sicuramente qualcosa non è andato. Faremo tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo».