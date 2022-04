Oddo in vista della sfida al SüdTirol: «Pronti a tutto per dare una gioia alla città»

Massimo Oddo alla vigilia di Südtirol-Padova si presentato alla stampa per parlare della partita più attesa della stagione, in cui entrambe le compagini si giocano la promozione nel campionato cadetto.

Stagione

«È la partita che probabilmente deciderà una stagione. Proseguiremo il nostro percorso che ci obbliga a vincere tutte le partite, compresa soprattutto quella di domani. Abbiamo una chance importante, secondo me era molto più difficile la partita con la Giana», commenta facendo riferimento al match di domenica scorsa vinto in casa di misura. Il mister era preoccupato perché una sfida come quella del Druso, «si carica da sé», come ha detto proprio al termine della gara con la Giana. «È inutile fare proclami, sarà una partita fra due squadre che hanno dominato il campionato. Abbiamo una grande squadra da battere, ci vuole un approccio consono a quella che sarà la partita. Bisogna essere pronti a tutto, ma la prima cosa è sapere controbattere alle difficoltà che sicuramente ci saranno», ha detto facendo riferimento alla sfida che decide una stagione.

Sfida

«Sappiamo che c?è grande entusiasmo e grande fermento. Vogliamo regalare una grande gioia che Padova si merita». La chiave per spuntarla è più mentale che fisica, secondo il Mister: «Chi saprà mantenere lucidità durante la partita porterà a casa il risultato», ha detto convinto. «Dal punto di vista tecnico sono sereno, adesso risponderà il campo. Ronaldo sta bene e si è allenato tranquillamente insieme ai compagni. Capacità ne abbiamo tutte, la parola più importante sarà il coraggio. Perché più difficile con la Giana Erminio? Lo si è visto sul campo perché, ero sicuro che sarebbe andata così ed è stato molto difficile far tenere in mente ai ragazzi che la partita della vita era quella. E abbiamo rischiato di pareggiarla. Se domani esce il pareggio? La storia del calcio ci dice che sono successe nel calcio cose incredibili. Dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi e nei limiti del possibile ovviamente non bisogna perdere».