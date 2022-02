Oddo: «Qui per vincere»

«La categoria non è importante, non conta», lo dice subito il neo mister del Padova, Massimo Oddo. «Ho la sensazione si possa fare un bel lavoro. In passato ne ho fatti errori per non aver ascoltato le sensazioni, ma questa volta, dopo la chiamata di lunedì, non ho avuto dubbi». Arrivato a dieci giornate dalla fine con un solo obbligo, vincere per far fare il salto di categoria. «Credo bisogna sempre mettersi in gioco, vivo di sensazioni e di amore per questo lavoro, per questo sport. L'allenatore che mi ha preceduto ha fatto tanti punti, se dovessimo raggiungere l'obiettivo sarebbe anche merito suo, che ha guidato una squadra costruita per vincere. Io vengo qui senza guardare a quello che è stato. Sono stato chiamato e ho accettato la proposta».

Diverse domande nella conferenza stampa sono proprio sull'esonero di Pavanel e del percorso che lo ha portato qui: «Io a Perugia sono andato via che ero sesto in classifica, eppure sono stato mandato via. Ma nelle scelte delle società non c'è solo l'elemento tecnico, che incide in queste decisioni. Il Padova l'ho vista giocare molte volte, anche alla stadio, come quando ho assistito al match con SudTirol. A me piace vedere belle partite. «Anche quest'anno ho rifiutato delle squadre, ma un allenatore deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare bene. In questo caso la mia scelta è stata fatta perché sono convinto si possa fare un bel lavoro. Un conto è però vederli da fuori, un conto è lavorarci, con i giocatori».

Il contratto, diversamente da come si poteva immaginare, è di soli 4 mesi. Un atto di coraggio da parte di questo mister, che accetta l'incario senza troppe pretese. «Io non credo nei progetti contrattuali, quindi i 4 mesi concordati sono proprio perché non mi voglio legare a qualcosa per una firma ma per quel che si fa. Nel calcio bisogna far divertire ma soprattutto bisogna vincere. Non voglio però vincolare la società, a me. Cerchiamo di fare un bel lavoro, di piacere. Poi se ci piacciamo andremo avanti». Domande anche sul modulo: «Il 4-3-3 credo si manterrà. La mia idea è quella di arrivare al risultato attraverso un buon gioco, che non è il bel gioco. Ci sono poi le caratteristiche dei giocatori e l'armonia da creare. «Nel calcio tutto è possibilie, dieci punti sono tanti a poche giornate dalla fine. Una squadra che ha preso pochi gol e perso quasi mai, noi dobbiamo vincerle tutte. Che sia il campionato o dopo, ma noi dobbiamo pensare a vincerle tutte». Tante domande anche sui calciatori: «Non bisogna creare uno stato di ansia nella loro testa, bisogna dare il cento per cento. Alcuni giocatori li conosco perché li ho allenati, come Nicastro, altri invece li ho visti molto spesso giocare. Non si può pensare di stravolgere gli allenamenti dei giocatori a questo punto del campionato. Con me c'è Marcello Donatelli che è il mio secondo, c'è un secondo preparatore. Ma non c'è solo quello atletico, anche l'aspetto psicologico ed emotivo è importante». Il Direttore Mirabelli a domanda diretta risponde che al suo arrivo non aveva pensato a sostituire l'allenatore. Si era dato un tempo, che evidentemte è scaduto. Così la decisione di chiamare Oddo. «Abbiamo visto - spiega Mirabelli - lo striscione dei tifosi, che sono una parte importante di questo mondo. Nello specifico, da quando sono qui, non ci hanno mai fatti sentire soli. Sono tre anni che il Padova cerca di conquistare una categoria superiore, ci sta un po' di arrabbiatura. Dobbiamo salire di categoria il più presto possibile, è questo che vogliono i tifosi».