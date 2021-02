Open di Carnevale, rispettati i pronostici: ai quarti tutti i favoriti

All’Acquaviva di Via Naccari 15^ giornata di gioco dell’Open di Carnevale maschie e femminile dopo che all'avvio del torneo si sono iscritti 537 partecipanti. E’ tempo di quarti di finale. Ancora in corsa i due alfieri di casa Alessandro Ragazzi e Federica Arcidiacono. Dalle 12 di venerdì 26 febbraio la cabina di regia tutta rosa composta dal direttore del torneo Beatrice Maria Barbiero e dall’Ufficiale di gara Vincenza Mastronardi danno il via ai quarti di finale con l’incontro Arcidiacono-Ferrini. La favorita del seeding Federica Arcidiacono ha superato la giovane veronese Sveva Zerpelloni e oggi se la deve vedere con la pesarese Emma Ferrini che nel pomeriggio di ieri ha superato la bolzanina Sophie Valzl.

Alle ore 13.30 altro quarto rosa tra la latisanese Adele Burato e la numero due Sofia Rocchetti. Burato che nel pomeriggio di ieri ha sconfitto la mantovana Letizia Spitti e che oggi dovrà sostenere per la prima volta in carriera l’esame da parte di una Top di seconda la milanese Sofia Rocchetti. Una Rocchetti convincente che ha spezzato i sogni di gloria della veronese Viola Banterle.

Sempre alle 13.30 il primo dei quattro incontri maschili odierni tra il lombardo Tommaso Roggero con tessera alessandrina ed il marchigiano Federico Bertuccioli. Match interessante che vede in campo il muscolare Roggero con lo spadaccino Bertuccioli che è si di origini pesaresi ma tennista portante della Galimberti Academy di Cattolica con tessera aquilana.

Alle 15 tre incontri, tra cui gli ultimi due quarti femminili. Carlotta Moccia triestina under 18 e Vittoria Segattini trentina, la più giovane tennista, è under 14, ad aver guadagnato un posto al sole. In contemporanea c’è l’altro incontro tra la pratese Viola Turini e la milanese Francesca Falleni che vede favorita la prima, se non altro per il ranking più favorevole. Il secondo quarto maschile vede uno scontro alla pari tra il patavino Alessandro Ragazzi ed il marchigiano Tommaso Compagnucci. Il tennista del Plebiscito ieri è apparso piuttosto nervoso con il milanese Schiavetti, giocatore ostico ed in progress. Vedremo oggi se con il pesarese che grazie ai suoi 2 metri, serve molto bene, riuscirà a mettere in campo il suo gioco da globe-trotter.

Alle 16.30 Il number two Luca Tomasetto, sempre presente alle kermesse in casa Barbiero, giocatore internazionale, dovrà ammantarsi di pazienza, con il tennista bassanese Tommaso Gabrieli. Selettore da usare con il tennista vicentino, in quanto Gabrieli non è mai domo, e ieri l’ha dimostrato portando a casa l’incontro degli ottavi dopo oltre 3 ore di gioco.L’ultimo incontro del main draw va in scena alle 16.30 e vedrà impegnati il favorito numero uno Marco Speronello reduce dall’Open fiorentino ed il pratese Leonardo Rossi. Rossi molto convincente, visto anche nella stagione scorsa a Vacil dove riesce ad amalgamarsi nel gioco avversario, però con Speronello centimetri in campo a parte, il pronostico va tutto in favore del trevigiano con tessera veneziana.

Sabato 27, diretta streaming fornita da tennistream sul sito facebook Academia tennis Plebiscito Padova con le semifinali dalle ore 11 a seguire all’incirca con due ore ciascuna dove l’ultima sarebbe prevista per le ore 17. Nel weekend 27 e 28 febbraio al Tc Padova rodeo Open solo al femminile, dirigono Enzo Pulcinelli ed Umberto Bressan. Oltre un centinaio le adesioni, ma per il limite temporale della tipologia del torneo il draw consentito è quello da 64.