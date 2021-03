Open di Carnevale: trionfo della padovana Arcidiacono nel torneo femminile

All’Acquaviva di Via Naccari, dopo diciotto giorni , domenica 28 è il giorno delle finali. I pronostici sono stati rispettati e hanno avuto la meglio i favoriti dopo gare, comunque, molto combattute.

Si è cominciato con il match che assegna il torneo femminile, con l’incontro tra la tennista di casa Federica Arcidiacono e la trentina Sofia Rocchetti. Sembrava tutto facile per la beniamina di casa che chiudeva imperiosamente per 6/0 la prima frazione. Ma la giocatrice dell’Argentario si vedeva comunque reattiva ed un minimo calo fisiologico da parte della Arcidiacono facevano si che Sofia prendesse il largo. Però non riuscendo a chiudere il set per il pareggio, rinveniva Federica ed il gioco si faceva scintillante con il tie-break che veniva aggiudicato dall’arbitro Antonio Casa di Vicenza, alla trentina. Terzo set altalenante dove la diciannovenne si portava avanti sul 5/4 ma l’esperienza della tennista di casa era in agguato riporta in pari l’incontro, Rocchetti avanti sul 6/5 veniva raggiunta. Altro tie-break che premiava Federica Arcidiacono dopo quasi 3 ore di ottimo tennis.

Altra storia il match tra Marco Speronello e Luca Tomasetto. Speronello dopo il 2 pari alzava l’asticella ed il piemontese andava fuori giri sbagliando parecchie conclusioni, anche facili. Messo in cascina la prima frazione per 6/3 il tennista trevigiano con tessera veneziana, rincorreva nella seconda partita riuscendo a chiudere l’incontro per 6/4.

Si sono alternati sul seggiolone in queste due giornate finali anche gli arbitri Rino Meneghin e Francesco Di Mauro. Cinque ore di diretta streaming fornita da Tennistream sul sito facebook Academia tennis Plebiscito Padova con almeno 7.000 visualizzazioni, grazie anche al fatto che le gare non sono aperte al pubblico.