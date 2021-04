Open di Este, altro record d'iscritti ma Padova resta senza i tornei internazionali

E' in corso l'Open di Este, trofeo Supercar, con 300 partecipanti, diretto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello sotto la supervisione di Ettore Zambotto. Sono in campo i giocatori di terza categoria. Doppi turni anche per loro per marciare verso il top della categoria dove gli scontri al vertice porteranno ad inaugurare a metà settimana anche il draw di seconda categoria. Con ben 5 campi a disposizione la kermesse sta avanzando. Domenica 25 aprile, dalle 09 alle 22, si disputeranno ben 30 incontri.

A Galzignano in questo weekend è invece iniziato il 4° Open, indetto dal club Montecchia. Sono ancora aperte le iscrizioni per quelli di 2^ entro le ore 12 del 26 Aprile che devono giungere all’indirizzo www.tennismontecchia.com Attualmente anche Montecchia ha già sfondato il suo record arrivando a 570 iscritti e mancano ancora alcune ore per la chiusura, ma la stagione patavina è destinata a superare un record veneto senza precedenti. Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile che porta alle qualificazioni regionali per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Maggio all’indirizzo mail: sanpaolotenniscsipd@gmail.com.

Giusto per completare lo spettacolo, e la programmazione, non mancherà il tennis che conta. Nella vicina Rovigo a Gaiba è arrivato l’ok da parte dell’International Tennis Federation (Itf) per il torneo da 15.000$ maschile. Competizione che si svolgerà nei loro campi in erba naturale dal 07 al 13 Giugno annoverata tra i Futures. Proprio Padova era arrivata ad avere ben 4 competizioni internazionali. Siccome queste vanno calendarizzate l’anno precedente, speriamo che quest’anno, visti i numeri che si prospettano e l’altissima domanda di tennis, le società sportive in ripresa, vorranno includere di nuovo nella loro programmazione questa tipologia di eventi.