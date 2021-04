Open di Este: in campo i seconda categoria

Nell’Open di Este trofeo Supercar, 320 i partecipanti, diretto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello sotto la supervisione di Ettore Zambotto, scendono in campo i giocatori di seconda categoria

Dalle 11.30 Moggian Barban-Bertagnoli, Lissandron-Borchia, Bonamin-Valzan; alle 13 Menegazzo-Fornaro, Seghetti-Bigardi, Rigoni-Ruzza, Fucile-Polato; alle 14.30 Baldoni-De Poli, Cella-Corradini, Giurisato-Spolaor, Santinato-Rizzi; alle 16 Favaron-Avigo, Pepe-Stimamiglio, Monetti-Salvato; alle 17.30 Scapolo-Mandarà, Parpajola-Stokic, Punia-Carretta; 19.00 Zorzi attende la vincente tra Baldoni De Poli; Ricci tra la vincente Giurisato-Spolaor e Mungo tra Monetti-Salvato; alle 20 Luciano-Bisarello e alle 20.30 Nucera-Boscolo, Pavia-Baldan chiude la giornata Campagnoli-Rossi.

A Galzignano intanto è iniziato il 4° Open indetto dal club Montecchia, con ben 581 iscritti coordinati da Eva Contin. Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile che porta alle qualificazioni regionali per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Maggio all’indirizzo mail: sanpaolotenniscsipd@gmail.com.