Open di Este, in campo il meglio del tennis regionale

All’Open di Este, trofeo Supercar domenica 2 maggio si giocano i trentaduesimi. Nessun sopravvissuto di terza categoria nel main draw che entra nelle sue fasi calde. Nel femminile la tennista patavina Lavinia Luciano è l'unica rimasta a rappresentare la categoria cadetta.

Qui tutti i giocatori presenti possono considerarsi Pro, non solo per il ranking, ma per il numero delle ore che stanno in campo sviluppando allenamenti di qualità. Moltissimi di loro, quelli che ne avevano le possibilità economiche, quest’inverno si sono cimentati nelle competizioni internazionali. Hanno toccato con mano quanto si sia innalzato il livello, specie con l’ondata dei giocatori dell’est in cerca di emergere nella scena professionistica internazionale. E quanto sia difficile anche affermarsi sulla scena veneta, specie se questa è ancora dominata dagli inossidabili trentenni.

Da tenere d’occhio il vicentino Zarantonello vincitore di due Open stagionali e Ghedin Mattia fresca la sua affermazione all’Alpe Adria. Ma non avranno vita facile perché questo tabellone di seconda è davvero tosto. In cima c’è il vicentino Tommaso dal Santo che da un paio d’anni sta facendo vedere un tennis molto pregevole. Agli antipodi il patavino Lorenzo Favero del Plebiscito, che sta calcando i rossi con sicurezza e con un ranking in progress che in un paio d’anni l’hanno portato, grazie ad un durissimo lavoro, ad essere il terzo alfiere biancorosso.

Oggi l’ordine di gioco dalle 16: Angelo Rossi-Matteo Meneghetti, Giovanni Perufo-Filippo Moggian Barban, Davide Ferrarolli-Marco Carretta. Alle 17.30 circa fascia tutta femminile con Sara Giulia Arrighetti-Carolina Gasparini, Vivian Fajt-Caterina Novello, Elisa Iuri-Chiara Di Vina; alle 19.00 Marco Tamiello-Umberto Rigoni, Mattia Ghedin-Gregorio De Gasper, Ludovico Truffelli-Alvise Zarantonello; alle 20.30 Marco Rampazzo-Matteo Dal Zotto, Luca Parenti-Patrick Dalla Palma.

A Galzignano è iniziato il 4° Open indetto dal club Montecchia, con ben 581 iscritti coordinati da Eva Contin. Il middle draw di quarta falcidiato dal maltempo, con la competizione che andrà molto per le lunghe, visto il cattivo meteo previsto. Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile che porta alle qualificazioni regionali per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Maggio all’indirizzo mail: sanpaolotenniscsipd@gmail.com.