Weekend con ben sessanta incontri. Non preoccupa il meteo, gli impianti coperti garantiscono il regolare svolgimento anche in caso di pioggia

Nell’Open di Este trofeo Supercar in campo i top della terza categoria. Dopo un weekend di fuoco con ben 60 incontri, il maltempo previsto per questa settimana non impensierirà oltremodo il club estense, in quanto i tre courts coperti garantiranno il regolare proseguimento della competizione. Lunedì 26 aprile dalle 13.00, in campo Borchia-Levorato, Valzan ed il giocatore del Montecchia Danny dalla Libera, con 5 vittorie in tasca; Bigardi-Galante, Bertagnoli-Turlon. Dalle 14.30 Ruzza-Dresseno, Fornaro-Albiero, Polato-De Antoni; alle 16 Draghi-Corradini, Marangon-Rossi e Baldoni-Scagliarini. Alle 17.30 Bragantini-Mandarà, Stimamiglio-Mioni e Morucchio-Spolaor. Alle 19 Badan-De Poli, Salvato-Buganza, Baldan-Costalunga, Converio-Bisarello; alle 20.30 Granzotto-Rizzi, Vittadello-Stokic, Boscolo-Pasotto, Favaron-Avigo.

A Galzignano è iniziato il 4° Open indetto dal club Montecchia, sono ancora aperte le iscrizioni per quelli di 2^ entro le ore 12 del 26 Aprile che devono giungere all’indirizzo www.tennismontecchia.com Attualmente anche Montecchia ha già sfondato il suo record arrivando a 581 iscritti e mancano ancora alcune ore per la chiusura, ma la stagione patavina è destinata a superare un record veneto senza precedenti. Avanzano nel draw dei neofiti:Lonardi-Bonfà, Anoardi-Marchiori, Zorzi-Barison, Callegaro-Crivellaro, Bonollo-Selleri, già promosso nel draw di 4^ Filippo Pettenon del Cittadellese. Al Tennis San Paolo di Via Canestrini torneo giovanile che porta alle qualificazioni regionali per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Maggio all’indirizzo mail: sanpaolotenniscsipd@gmail.com.

Nella vicina Rovigo a Gaiba è arrivato l’ok da parte dell’International Tennis Federation (Itf) per il torneo da 15.000$ maschile. Competizione che si svolgerà nei loro campi in erba naturale dal 07 al 13 Giugno annoverata tra i Futures.