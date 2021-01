Open di Natale: il singolo femminile a Nicole Fossa Huergo, il maschile al russo Kirill Kivattsev

Al Plebiscito di Via Geremia si sono svolte nel pomeriggio del 6 gennaio le finali della 9^ Edizione combined B dell’Open di Natale che vedeva al via oltre 400 tennisti ed un montepremi complessivo di 4.000€ suddivisi tra singolari e doppio misto.La vittoria del singolo femminile è andata a Fossa Huergo Nicole e quella maschile al russo Kirill Kivattsev. Il sito TenniStream.it ha trasmesso dal sito Facebook all’indirizzo dell’Accademia Tennis Plebiscito Padova con oltre 3.000 presenze.

La finale rosa tra la bolzanina Martina Spigarelli e Nicole Fossa Huergo è andata a quest’ultima per 6/3 6/2. La bolognese è stata più solida, non lasciando molti spazi all’altoatesina che non è riuscita a trovare le contromisure.Nel maschile invece stesso esito con due set, ma tanto, tanto equilibrio in campo. Un tie-break necessario nel primo set dove nei momenti cruciali emergeva sempre il russo della Canottieri. Kivattsev con il dritto tagliato da fondo campo ha sempre ottenuto i punti migliori. Il bassanese Gabrieli, invece cercava le geometrie più a lui consone, essendo mancino, riusciva sempre a sorprendere l’avversario, costringendolo spesso a percorrere il campo in lungo ed in largo. Un gioco dispendioso il suo abituato sempre a lottare. Dopo un lungo primo set durato oltre un’ora, in molti pensavano che il secondo set per Kivattsev fosse solo una formalità. E lo pensava lo stesso anche il portacolori patavano, ma non faceva i conti con Gabrieli che pur non trovando la strategia per vincere, lo costringeva ad un’altra ora abbondante di gioco, sperando di riuscire ad allungare l’incontro al terzo. Temendo ciò Kivattsev tirava fuori le risorse necessarie ad aggiudicarsi questo ambito Open. Ha diretto entrambi gli incontri il giudice di sedia Marco Raffagnato. Il trofeo di misto è andato alla coppia lombarda Lucini Federico Maria assieme a Giulia Finocchiaro che al terzo set sono riusciti a superare la coppia patavina del Montecchia Martina Muzzolon e Sebastiano Giustolisi.

L’open inoltre ha assegnato le vittorie anche dei draw di terza e quarta categoria. Per i terzini il giocatore di casa Francesco Zirbi e nel femminile l’under 16 del Tc Padova Elena Manzoni. Per i quarta categoria l’under 12 patavino Leonardo Trivellato e per il settore femminile Giorgia Bettio entrambi del San Paolo. Oltre 800 le palline consumate durante il combined e 50 giorni di gare.

Dalle 9.30 e fino alle 20.00 si gioca anche al Tc Montecchia nell’Open maschile e femminile che è iniziato il 26, sotto la guida di Eva Contin che conta a tutt’oggi 240 giocatori, si gioca solo a Montecchia. I primi a scendere in campo oggi: Santinato-Lissandron e Santi-Rigoni; a seguire Martorana-Crivellin, Pasquetto-Manzoni; Menapace-Zampieri, Sambù-Stefan; Bertuzzo-Coletto, Tancredi-Vescovi o Montin; alle 15.30 il pupillo di casa Leonardo Pepe opposto all’under 18 del Tc Padova Davide Galvanin e Ceolato-Cipriani; Ruzza-Menegazzo, Seghetti-Cella e chiude la giornata l’under 16 del Plebiscito Beatrice Varini e l’under 14 Carolina Gasparini del Tc Padova. I due favoriti sono il tennista del Tc Padova Giulio Zanettin ed il fiorentino Marco Chiavistelli. Nel femminile le favorite sono: la romana Silvia Mattiolo e la tennista patavina del Plebiscito Elisa Cesarina Vincenti, conclusione il 10/1.