Open di Primavera, si entra nel vivo. Una edizione da record, mai tanti iscritti

All’Open di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto a Padova si inanellano record su record. Iscritti 627 di cui erano ben 103, i non classificati

All’Open di Primavera presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto a Padova si inanellano record su record. Iscritti 627 di cui erano ben 103, i non classificati. Mercoledì 7 aprile si gioca dalle ore 12.30 con gli ultimi incontri che previsti alle 20.30. Dirigono Gianfranco Barbiero e Maria Vincenza Mastronardi.

Nel maschile sono in corso le battaglie dei quarti del tabellone di 3^ categoria. Vladimorov-Rudatis, Rizzi-Rignanese, Zanon-Borisov, Callegari-Galante, Pasqualin-Rigoni, Cattaneo-Molon, Bordignon-Greif, Viero-Pasotto, Zaltron-Vedove Fiorese, Salvan-Paganin, Acampora-Gencarelli, Ostymchuk-Albiero, Trivini Marangon-Manzon, Lolo-Mioni, Ruzza-De Antoni, Bassan-Grasl, Fortuna-Andjelic, Destro-Alaimo Di Loro, Antoniolli-Arias Facundo, Moro-Godi, Cecchele-Vellini e Carini-Martellato. Nel femminile, Morucchio-Donaggio, Deanesi-Benvenuti, Bozzetto-Rinaldi, Da Re-Avigo, Tabarelli-Mioni, Farina-Favaro, Rigato-Pez, Trebo-Albiero, Cecchele-Scioli.

Nell’Open di Montecchia con 374 tennisti 3^ kermesse, sotto la direzione di Eva Contin, tra i courts scoperti di Galzignano e quelli indoor di Montecchia, sono già entrati in campo i giocatori di seconda categoria. Si inizia alle 15 con Checchin-Fondriest, Zanini-Tamiello e Sambu-Banterle. Alle 16 Crazzolara-Morgillo, Dalla Palma-Biasiolo. Alle 16.30 Stefan-Peverato, Zenato-Sturmigh, Segato-Varini. All’Airone di Legnaro saranno soltanto 48 i tennisti a darsi tenzone il weekend del 10 e 11 Aprile per contendersi il Trofeo Trafilo, con montepremi di 500€. Iscrizioni entro le ore 12 del 8/4 via mail a aironepower@gmail.com.