Open di Primavera di tennis: "main draw" definito, il torneo entra nel vivo

Dalle 10 di domenica 18 aprile sono ripresi i match del torneo "Di Primavera" che si sta svolgendo presso il Centro Sportivo 2000 Acquaviva di Via Naccari-Pioveghetto. Main draw definito con il ritorno del bel tempo che consente il ripristino e l’esatta scansione delle gare.Per rendere l’idea dell’enorme spessore tecnico di questa rinomata competizione, ai trentaduesimi si è qualificato il trevigiano Mattia Ghedin con tessera vicentina fresco vincitore dell’open Alpe Adria e l’aretino Guelfo Baldovinetti, vera mina vagante. Alle 11.30 quindi questo match clou di giornata che racchiude potenza e velocità tra due under 20 sempre in crescita. Baldovinetti visto nell’Open trevigiano del Park era riuscito ad approdare agli ottavi, incocciando sulla testa di serie numero uno, la stessa di questa competizione, lo zar Marco Speronello.

Nel femminile spicca la prova della patavina Carolina Gasparini forte già di tre vittorie, di cui due acquisite su giocatrici di maggior spessore. Domenica alle 18.00 la giovane tennista del Tc Padova affronterà la trevigiana del Park di Villorba, un’altra prova difficile per l’under 14 contro la ventenne avversaria, che oltre a renderle fisicamente un paio di spanne ci sono ben due punti di ranking in più. Quindi dalle 10 alle 18 visto che si gioca all’aperto, sarà possibile ammirare le evoluzioni di questi tennisti, tenendo le giuste distanze interpersonali.

Nell’Open di Este trofeo Supercar con 300 partecipanti, diretto da Dalmazio Degani e Gianluca Cecchinello sotto la supervisione di Ettore Zambotto, stanno dandosi battaglia i giocatori nel mezzo del draw di 4 categoria. Sono in campo ininterrottamente dalle ore 09 alle ore 21 nel weekend che porta a giocare all’inizio settimana i top di quarta categoria. Per quanto riguarda invece il 4° Open di Montecchia che si svolgerà presso i campi di Galzignano dal 24/4 al 16/5 sono già aperte le iscrizioni che devono giungere all’indirizzo www.tennismontecchia.com con il seguente limite per i giocatori di 4^ entro il 22 per quelli di 3^ il 24/4 e per quelli di 2^ entro il 26 Aprile tutti entro le ore 12. Intanto al Tennis San Paolo di Via Canestrini tutto pronto per il torneo giovanile che porta alle qualificazioni regionali per gli under 12 e 14 con draw maschile e femminile. Aperte le iscrizioni che chiudeono entro le ore 12 del 06 Maggio all’indirizzo mail: sanpaolotenniscsipd@gmail.com.