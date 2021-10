Open di fine estate, la carica degli aspiranti campioni

Ad Este nell’Open di Fine Estate trofeo Banca Prealpi con 1.000 euro di Montepremi, 189 i giocatori ad onorare la competizione. Dirige Dalmazio Degani con la supervisione di Gianluca Cecchinello.

La giornata di venerdì 8 ottobre, scendono in campo: ore 15 l’udinese Michele Comuzzi contro il giocatore del Montecchia Matteo Marivo e l’under 18 trentina Alessandra Versini con l’under 14 goriziana Sophie Parente; 16.30 il bassanese Filippo Bonamin con il veronese Petar Andjelic e l’under 16 triestina Victoria Zenato con la sassarese Ludovica Mazzucchelli; alle 18 il triestino Andrea Camporeale vs Giancarlo Draghi esperto vicentino e la reggiana Elena Martinelli con l’under 14 di Bressanone Lisa Marie Sartori; alle 19.30 l’under 16 vicentino Giovanni Manfrini con il veronese Francesco Santinato e l’under 16 del Tc Padova Emma Tancredi con la coetanea trevigiana dell’Eurotennis Sveva Maria Ricci; alle 20 l’under 18 veneziana Vittoria Pastorello con la neo vincitrice dell’Open di Altivole, Penelope Ronchi del Park di Villorba. Alle 21.00 chiude la sessione di gare il veronese Francesco Pomari opposto all’under 18 vicentino Andrea Albiero.

Nell’assegnazione dello scudetto regionale a Galzignano Terme sono 15 giorni di battaglie per i 216 giocatori veneti. Singolare e doppi maschile e femminile, sotto la supervisione di Eva Contin e Cesare Marsili. Ultime gare avversate dal maltempo. Nel frattempo con le stesse modalità, sempre a rilento per pioggia sono iniziate anche le gare per l’assegnazione del titolo regionale per la terza categoria dove al via ci sono 212 players.

Sabato 9 e Domenica 10 a Casale di Scodosia Rodeo Open maschile e femminile con 30 partecipanti. In palio i Trofei Logistica Spigolon e Brm Model Cars diretto da Filippo Piemonte e Daniele Baratella. Altro Rodeo Open a Vighizzolo d’Este la settimana seguente weekend 16 e 17 Ottobre maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 14/10 all’indirizzo mail: asdctatestino@gmail.com. Dal 16 inizierà l’Open della Salvezza al 2001 di Via Naccari a Padova, singolari maschile e femminile con 2.000 euro di montepremi. Iscrizione differenziata per le varie categorie tramite modulo su portale: https://news2001.it/tornei2001team/ entro le ore 12 del 14/10 per giocatori fino ai 3.1 per gli altri Martedì 19 ore 12.