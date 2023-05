Calcio Padova, il "palazzo" e la rabbia degli Ultras: «Mirabelli via, servono programmi chiari»

E ora, che si fa? Sono in tanti appassionati a chiederselo, a pochi giorni dall'eliminazione del calcio Padova dai play off senza neppure aver raggiunto la fase finale nazionale. Che annata, per i biancoscudati. Intanto la società ha scelto di non parlare, opzione che ha trovato una ironica risposta da parte degli Ultras Padova che hanno lasciato uno striscione fuori dallo stadio Euganeo: «Il silenzio degli incompetenti», recita, parafrasando un famoso film.

Palazzo

Cominciamo dalla fine. Dal termine di Padova - Virtus Verona. Mister Torrente si presenta ai microfoni di RaiSport rivendicando un fatto semplice, ossia che non è possibile al giorno d'oggi subire un torto arbitrale come quello subito dai biancoscudati nel secondo tempo. Un rigore netto negato perché il fallo giudicato fuori area mentre in tv si vedeva chiarissimo che si è verificato ben dentro. Il Var esiste per questo, per evitare sviste arbitrali che però sono sotto gli occhi di tutti. Se ci fosse stato Mourinho al posto di Torrente, avrebbe certamente fatto riferimento al peso che ha il club a palazzo. Ma Torrente non è Mou e si è ben guardato dal dirlo al netto che oltre al rigore ci stava un rosso diretto sul fallo su Vasic.

Mani in alto

Se guardiamo anche a quando Torrente non c'era, ne ha cambiati tanti di tecnici il Padova, va pure ricordato che con questa stessa proprietà un campionato è stato compromesso da un gol di mano lampante a Trieste, due anni fa, con la finale play off persa poi ai rigori ad Alessandria. L'anno dopo la finale di ritorno il Padova l'ha giocata con "le mani in alto", e sarebbe stato interessante capire meglio perché. Aveva già perso ancora prima di scendere in campo, al Barbera. Il Palermo era appena passato nella mani dello sceicco Mansour, quello del Manchester City. Adesso succede questo. Fuori come una matricola qualunque, in una partita che il Padova non avrebbe mai perso se fosse passato in vantaggio, cosa che poteva accadere se gli veniva assegnato il penalty, come era giusto che fosse. Se la dimensione della piazza non è quella della C, bisogna però dimostrarlo. Non solo sul campo, ma anche a "palazzo".

Programmi

Dura parlare di programmi, ma qualcuno lo dovrà pur fare, prima o poi. Quando la scorsa estate il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha presentato il nuovo allenatore, Mister Caneo, ha parlato di anno di crescita per poi creare i presupposti per portare a termine la missione, che è quella di condurre il Padova in serie B. Si parlava, ad agosto scorso, di puntare sui giovani e sul gioco, cosa che ha pure funzionato fino al terribile ko in trasferta con la Pergolettese. A seguito di quel 5 a 0 dopo un avvio davvero sorprendente anche se non soprattutto per la qualità del gioco, sono riemersi i problemi e Torrente, subentrato a Caneo, ha fatto quel che ha potuto. Non gli si può certo rimproverare nulla. Però adesso che anche l'illusione dei play off è sparita, che il percorso che si doveva avviare non si è avviato, che si fa? Se lo chiede tutta la città, non solo gli ultras che però hanno deciso di farsi sentire.

Ultras Padova

«Voi tacete, Noi parliamo», comincia così il comunicato degli Ultras Padova. «L’ennesimo campionato di Serie C è terminato e nuovamente l’anno prossimo ci troveremo ancora una volta impelagati in questa palude di categoria nonostante un gran recupero della squadra nelle ultime fasi della stagione», fanno notare rendendo onore al lavoro di Torrente. «I segni di un crollo, imminente o prossimo che dir si voglia, si notano dalle crepe», scrivono riferendosi alla società. «Crepe che sono ancora più evidenti oggi, passati due giorni dalla sconfitta con la Virtus Verona rispetto al cui lato calcistico non intendiamo esprimerci. “La società non parlerà per tutta la settimana” è il titolo più ribattuto sulle diverse testate che trattano dell’argomento Calcio Padova.I tifosi Padovani chiedono al contrario immediatamente chiarezza sul futuro del Calcio Padova 1910», replicano. «Meritiamo una società competente, solida e che sappia rapportarsi con l’ambiente, meritano figure giuste nei ruoli giusti, contabili ed amministrativi dietro le scrivanie e gente che mastica calcio in prima linea sul campo. Delle figure che sappiano quindi valorizzare le risorse messe a disposizione in questi anni». E' il direttore sportivo uno dei più criticati e al quale vengono dedicate le parole più dure: «Riteniamo sia dannoso e colpevole insistere con Mirabelli, una figura ormai invisa non solo agli ultras, ma all’ambiente Biancoscudato nella sua totalità. Il silenzio va bene quando i programmi sono chiari, limpidi e comunicati nei tempi consoni ; in alternativa, mentre si fanno le valigie».