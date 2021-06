Nella partita che vale una stagione il Padova ad Alessandria sfida anche la storia

Arriva la designazione arbitrale per Alessandria – Padova di giovedì 17 giugno alle 18.00. A dirigere il match sarà Matteo Marcenaro di Genova coadiuvato da Paolo Laudato di Taranto e da Marco Ceccon di Lovere. Il quarto uomo sarà Paolo Bitonti di Bologna. Dopo lo 0 a 0 dell'andata, in caso di parità al 90', sono previsti due supplementari ed eventuali calci di rigori. La finale dei playoff stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana. La partita sarà trasmessa da Eleven Sports e Rai Sport (canale 57 DTT) in diretta tv e in streaming su Eleven Sports e Rai Play. Intanto è arrivata anche la conferma del giudice sportivo della squalifica di Simone Della Latta che salterà la finale di ritorno per squalifica dopo il cartellino giallo rimediato nella prima gara.

Della Latta

Si è chiusa quindi domenica la prima stagione in biancoscudato di uno dei maggiori protagonisti di tutta l'annata biancoscudata. Ha firmato 10 reti e 3 assist in 36 gare campionato, 2 reti in 3 gare Coppa Italia e 1 rete in 5 gare Playoff. Un bottino niente male il suo. La clamorosa traversa timbrata contro l'Alessandria avrebbe potuto essere la ciliegina sulla torta invece sarà costretto a seguire i compagni dalla tribuna. Rientrano i quattro squalificati che hanno dovuto saltare la prima sfida: Vasic, Hraiech, Chiricò e Ronaldo.

Storia

Nelle 80 sfide tra le due squadre 29 vittorie per parte e 21 pareggi. Il Padova non si impone allo stadio Moccagatta dal 1981. L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nella stagione 2015/2016, quando il Padova strappò un pareggio con Altinier ad Alessandria, vincendo poi la gara di ritorno per 4-0 al ritorno nell’unica sfida giocata allo Stadio Euganeo.

Numeri

Sempre per quanto riguarda le statistiche, è interessante notare l'affermazione "ai play-off di Serie C la classifica non conta" è una convinzione smontata dai fatti perché Alessandria-Padova sarà la quarta finale su sette, col formato attuale, a vedere scontrarsi due seconde classificate. Due delle tre rimanenti erano seconda contro terza. In un solo caso è andata la quinta, il Cosenza, e vinse.