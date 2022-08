Padova, arriva l'esterno Michael Liguori

L'affare era nell'aria, a maggior ragione che Michael Liguori si è addirittura svincolato visto cosa è accaduto in merito alle decisioni della Lega Serie C.

Esterno

L'esterno, svincolato dopo l'esclusione del Campobasso dalla prossima Serie C, ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2025. Durante l’ultima stagione il classe 1999 è cresciuto in Serie C e in molti avevano messo gli occhi su di lui. Nell'ultimo campionato ha disputato trentasei partite siglando undici reti.