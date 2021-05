Padova Basket e Pallacanestro Camin, patto di collaborazione con vista al futuro

La Sala Polivalente degli impianti “Luciano Merigliano” del Centro Universitario Sportivo ha ospitato l’incontro per la firma dell’accordo tra CUS Padova Basket e Pallacanestro Camin. Si tratta di una collaborazione tecnico-sportiva che legherà le due società almeno per le prossime due stagioni: il progetto prevede la gestione condivisa del settore giovanile, con l’obiettivo primario di fornire un percorso sportivo completo che dal minibasket, passando per le varie Under, conduca alla prima squadra.

Unire le forze

«L’obiettivo è quello di unire le forze, le competenze e le risorse umane per dare vita ad una realtà cestistica più importante», spiegano il Presidente del CUS Padova Francesco Uguagliati e il Presidente della Pallacanestro Camin Tiziano Paccagnella. «L’auspicio è che, strada facendo, questa collaborazione possa consolidarsi sempre più, per raggiungere insieme obiettivi sempre più alti». Fra i principali artefici dell’accordo il responsabile della sezione Basket del CUS Padova Luigi Salmaso e, per la Pallacanestro Camin, il dirigente Diego Varotto e il direttore sportivo Ezio Meneghin.